KONTEXT: Češi už ve svém bydlet nebudou, kupní síla je malá, říká šéf realit

„Dnes je vlastní bydlení už pro valnou většinu lidí skoro nemožné,“ shledává Petr Makovský. Na vině je podle něj růst inflace i podmínky hypotečních úvěrů. Na začátku května Česká národní banka zvýšila repo sazbu na 5,75 procenta a lombardní sazbu na 6,75 procenta, na kterou se váže míra úroků na hypotékách. Zároveň zpřísnila podmínky, kdy musí zájemce složit 20 procent ceny nemovitosti, aby vůbec hypotéku získal. Vzhledem k tomu se nájemní bydlení stalo výhodnější možností v Praze, Brně a podle Makovského již brzy i ve zbytku republiky.

Poslechněte si celý rozhovor s Petrem Makovským v Kontextu:

Cena nájemního bydlení přesto stoupá. Nabídka se pod náporem zájmu ztenčuje. „Dříve nabídka pronájmů čítala 9 tisíc bytů. Dnes jsou to 4 tisíce,“ popisuje situaci s dostupností volných pronájmů na portálu Reality iDNES jeho výkonný ředitel Makovský. Příčinou je kombinace faktorů. Následky uprchlické vlny zatím nejvíce dopadají na Prahu, kde se usadilo nejvíce příchozích Ukrajinců. Zároveň nadcházející turistická sezona oživila krátkodobá ubytování v rámci Airbnb. Oproti tomu poptávka po koupi nemovitostí se každým dnem více a více utlumuje.

Petr Makovský Vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické. Na pozici výkonného ředitele portálu Reality.iDNES.cz působí od roku 2016. Předtím působil na exekutivních pozicích ve firmách jako Sodexo, CK Fisher či Danone.

Největší zájem je podle Makovského o pronájmy menších bytů, zejména 1+kk a 2+kk. „Data našeho portálu ukazují, že průměrný nabízený nájem za 2+kk je 15 až 16 tisíc,“ uvádí a za sebe říká, že by dvoupokojový byt za více než 19 tisíc korun nebral. Obrat na trhu ilustruje také to, jak dlouho jsou nájmy v nabídce, než se najde dostatek zájemců. „Před pár měsíci vydržely inzeráty jednotky týdnů. Nyní jsou to jednotky dnů,“ vysvětluje. Právě teď již při výběru nájmu nerozhodují druhotné faktory, jako zda jde o cihlový dům či panelák. Rozhoduje pouze cena a lokalita.

Aby se Češi naladili na stav tuzemského bydlení, je čas si připustit, že bydlet ve vlastním nemusí být vrcholem všeho snažení. Makovský vidí za touhou Čechů být vlastníkem spíše zvyk. Vymykáme se standardu v zahraničí, kde prim hraje právě nájemní bydlení. Jako výhodu života v pronájmu vidí, že si lidé rozvážou ruce (i nohy) v cestě za lepšími pracovními podmínkami. „Dává svobodu výběru,“ myslí si.

Proč vidí developeři budoucnost v rozvoji nájemních bytů? Co jsou mikrobyty známé z Tokia či New Yorku a budou i v Česku? Co si Makovský myslí o nápadu ministra pro místní rozvoj Bartoše o návrhu státní realitní agentury? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!