Ať se děje, co se děje, jednou z mála jistot na tuzemském trhu je, že rostou ceny bydlení. Podle statistik Hypoteční banky stouply v prvním čtvrtletí ceny nového bydlení meziročně o pětinu. To je nejvíc za jedenáct let, co banka ceny bytů a rodinných domů prostřednictví HB indexu sleduje.