HDP ve 3. čtvrtletí mírně rostl, rychlejší výkon brzdí problémy průmyslu

Podle ČSÚ byla hlavním tahounem spotřeba vlády i domácností a investice firem. Naopak pokles nastal ve vývozu zboží a celkový útlum zahraniční poptávky tak ovlivnil růst ekonomiky výrazně negativním způsobem.

Z pohledu jednotlivých oborů se přes léto nejvíce dařilo odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Na tempu nabíralo i stavebnictví a většina odvětví služeb.

Vývoj české ekonomiky v čase. Zdroj dat: ČSÚ

Statistiky oznámený růst se pohyboval na spodní hranici očekávání ekonomů. Ti předpovídali meziroční přírůstek o 2,8 až 3,4 procenta.

Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta pokračovalo ve 3. čtvrtletí zotavení české ekonomiky po koronavirové pandemii. „Nejvíce si polepšila odvětví obchodu a služeb,“ uvedl. Upozornil ale, že mírný pokles zaznamenal zpracovatelský průmysl, kde se projevil nedostatek komponentů. „Velká část nedokončené produkce skončila v zásobách, což se naplno promítlo do negativního salda zahraničního obchodu,“ dodal Kermiet.



Jak uvádí analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht, zahraniční obchod dosáhl v srpnu mimořádně vysokého deficitu ve výši 28 miliard korun.



„Problémy vykompenzovalo svižné tempo spotřeby domácností, dohánění ztrát v sektoru služeb během letního období a také tvorba hrubého kapitálu. Podporou byla i spotřeba vlády. Nebýt komplikací na straně nabídky, byl by růst ekonomiky pravděpodobně vyšší,“ komentuje to Vagenknecht.



Chybí součástky i materiály

Ekonomové se shodují na tom, že rychlejšímu zotavování ekonomiky brání problémy v průmyslu, a to zejména v automobilovém sektoru.

„Letošní růst HDP nepřekročí tři procenta, jak se zdálo ještě v polovině roku. Vzhledem k vývoji pandemie, problémům v průmyslu a energetické krizi bude nakonec úspěch, pokud tuzemská ekonomika v letošním roce vzroste alespoň o 2,5 procenta,“ míní Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA).

Podle ekonoma Komerční banky Martina Gutlera jsou největší brzdou výkonu problémy automobilek. „Je to spojeno s celosvětovým nedostatkem základních materiálů a vstupů do výroby, jejichž nabídku i nadále omezují překážky spojené s koronavirovou pandemií. Výrobcům automobilů chybí zejména čipy, v důsledku čehož řada z nich musela ve třetím čtvrtletí přistoupit k omezení či úplnému přerušení výroby. Tento negativní vliv pravděpodobně přetrvá také po velkou část čtvrtého kvartálu,“ upozorňuje Gutler.



Na zlepšení situace to zatím nevypadá

„Ačkoli dnešní číslo nepatrně zaostalo za konsensuálním odhadem, lze jej do jisté míry stále hodnotit pozitivně, protože nebylo možné vyloučit ani podstatně slabší růst. Řada odhadů dokonce předpokládala jen stagnaci ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Z tohoto titulu tak dnešní číslo je stále ještě příznivé, navzdory tomu, že jde jen o předběžný odhad, který ještě může být revidován,“ uvádí Seidler z ČBA.

Ekonom nicméně druhým dechem dodává, že ekonomický výhled do konce roku příliš optimismu nepřináší. „Problémy v subdodavatelských řetězcích se dle všeho do konce roku nezlepší, do toho se přidává energetická krize, které citelně dopadne na řadu firem i domácností. Pokud přidáme zhoršující se pandemickou situaci, je zřejmé, že ani růst v posledním čtvrtletí nebude příliš oslňující,“ uvádí Seidler. „Dosažení předpandemické úrovně růstu HDP se tak tímto oddaluje až na konec příštího roku,“ dodává ekonom.