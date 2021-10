Čekají nás daleko horší problémy, než jaké způsobil covid, varuje OECD

Česká populace stárne Do roku 2050 se podíl osob v produktivním věku sníží téměř o desetinu , vyplývá z predikcí Českého statistického úřadu (ČSÚ).

, vyplývá z predikcí Českého statistického úřadu (ČSÚ). „Podle věku se bude nejvýrazněji měnit seniorská skupina osob. V roce 2001 činil její podíl na celkové populaci 13,9 procent, do roku 2017 narostl na 19,2 procent a v roce 2050 by měla představovat 28,6 procent,“ upozornila již dříve Jana Křesťanová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.