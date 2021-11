ERÚ zastropuje výši záloh u dodavatelů poslední instance

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

K zastropování záloh dodavatelů poslední instance (DPI) dojde vyhláškou, kterou vydá Energetický regulační úřad (ERÚ).

O tom, že ERÚ akceptoval ministerský návrh na stanovení stropu záloh , informoval už v pondělí na Twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Na základě intenzivního jednání mezi MPO a ERÚ sdělujeme, že Energetický regulační úřad akceptuje náš návrh a předloží vyhlášku,na základě které dojde k zastropování záloh u dodavatelů poslední instance. Výši nových záloh sdělíme zítra, kdy zahájíme zrychlený legislativní proces. oblíbit odpovědět

Po zveřejnění vyhlášky by podle Havlíčka mělo dojít ke zrychlenému legislativnímu procesu, v jehož rámci vejde maximální výše záloh v platnost. Vláda to chce stihnout do 15. listopadu. Zálohy mají být výrazně výhodnější pro první dva až tři měsíce, pro další tři už bude strop méně výhodný.

Ministr Havlíček už dříve upozornil, že půjde o stanovení maximální výše zálohových faktur pro DPI, nikoliv o samotné ceny energie.

„Chceme tím pomoci ohroženým rodinám, současně se ale musí najít optimální hranice, neboť cesta není zůstat u DPI, ale přejít ke standardním dodavatelům,“ uvedl.