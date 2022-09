Pokud stát zvažuje spotřební daň, ať se podívá na pivo, řekl šéf Jägermeistera

Současná vlna zdražování postihuje i alkoholový průmysl, na cenovkách v obchodech se to projeví ale až za půl roku. V pořadu Co na to vaše peněženka na CNN Prima NEWS to řekl generální ředitel Mast-Jägermeister CZ Jiří Štětina. Za rostoucí cenou tvrdého alkoholu podle něj stojí také spotřební daň, která je vyšší než u vína či piva. Na tyto nápoje by se podle něj měla vláda zaměřit.