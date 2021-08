Daň z cigaret nadále roste. Státnímu rozpočtu to ale nepomáhá

Ani nadcházející volby to zřejmě nějak nezmění. Současná ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvádí, že pokud by do funkce usedla podruhé, pokračovala by v nastavené cestě. „Dále bych chtěla pokračovat v trajektorii zvedání spotřební daně z tabákových výrobků a tvrdého alkoholu, aby byla předvídatelnost,“ uvedla v rozhovoru.