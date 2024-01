Česko je solární gigawattová země, na sousedy však stále nestačí

Do provozu se loni v Česku podařilo uvést rekordních 82 799 nových solárních zdrojů, což je ve srovnání s rokem 2022 o 49 039 elektráren více. Výrazně vzrostl také jejich instalovaný výkon, a to o 970 megawattů. Celkový počet fotovoltaických elektráren v Česku je momentálně 167 360 s instalovaným výkonem 345 gigawatt peak.

Většinu elektřiny však neprodukují solární panely na střechách rodinných domů, ale firemní a pozemní elektrárny nacházející se na krajích obcí nebo v průmyslových parcích. Zatímco v roce 2021 produkovaly fotovoltaické elektrárny v Česku pouze 62 megawatt peak, o rok později bylo připojeno dalších 33 760 elektráren o výkonu 289 MWp. Loni narostl jejich počet o 236 procent, což znamenalo dalších 82 799 solárních elektráren.

Podle Solární asociace ČR, která nejnovější čísla prezentovala na tiskové konferenci, to převratné číslo není. „V budování fotovoltaik spíše doháníme své sousedy,“ říká Jan Krčmář, výkonného ředitele Solární asociace ČR.

Stále máme co dohánět

I přes loňský rekordní nárůst počtu elektráren Česko stále zaostává za okolními státy. Loni se nejvíce fotovoltaik vybudovalo v Nizozemsku, po kterém následovalo Německo, na třetím místě bylo Dánsko a čtvrtá skončila Belgie. Podle Krčmáře je právě umístění tohoto státu důkazem, že argument, že Česko není nejvhodnějším místem pro budování fotovoltaik kvůli počasí, úplně nesedí.

Podle Krčmáře se však již nesrovnáváme s Německem, dokonce i v Polsku byly loni instalovány elektrárny s výkonem přes 4,5 gigawattů. Více než dvojnásobek mělo proti Česku i Rakousko a o více než polovinu dokonce i Maďarsko. Instalovaný výkon solárních zdrojů v ČR podle dat Energetického regulačního úřadu také stále zaostává za uhelnými a jadernými elektrárnami.

Rok 2023 v číslech Počet nových elektráren 82 799 Celkový výkon nových elektráren 970,1 MWp Celková nová kapacita akumulace 917,1 MWh Počet nových domácích FVE 80 069 Počet nových firemních a pozemních FVE 2 730 Průměrná velikost FVE 11,7 kWp Průměrná velikost domácí FVE 10,3 kWp Průměrná velikost firemní FVE 54,2 kWp Podíl akumulace u rezidenčních FVE 92 % Podíl akumulace u firemních FVE 40,3 % Podíl akumulace u FVE nad 1 MWp 1,4 % (1 MWh baterie / 67 MWp FVE) Nárůst oproti přírůstku 2022 v počtu 145,3 % Nárůst oproti přírůstku 2022 v MWp 235,9 %

Největší část loňských instalací tvořila zařízení na rodinných domech, namontováno na ně bylo asi o 80 000 elektráren s celkovým výkonem 823 MW. Pomalejší je zatím rozvoj v případě velkých solárních parků. V loňském roce jich sice bylo několik postaveno, další instalace byly pozastaveny.

Podle Krčmáře investoři často čekají na další vývoj cen energií. Problémem je podle něj také nejistota spojená s investiční podporou v Česku a také bariéry při povolování staveb. Do budoucna by podle něj mohla situace zlepšit agrovoltaika, tj. stavby fotovoltaických panelů například v sadech nebo vinohradech, které by nezabíraly zemědělskou půdu. Pro tyto stavby je však nutné nastavit legislativní podmínky.

Vyšší konkurence

Po mnoha letech se v roce 2023 naplno rozjela i výstavba střešních a pozemních elektráren provozovaných firmami. Elektráren vyrábějících energii pro vlastní spotřebu podniků bylo loni instalováno víc než 2 500 s celkovým výkonem okolo 140 MWp. Většina těchto FVE vznikla s využitím dotace z Národního plánu obnovy, který má zvýšit odolnost české ekonomiky vůči krizím. „Výroba vlastní energie z fotovoltaické elektrárny je jeden z nejjednodušších kroků, jak si firmy mohou zafixovat značnou část provozních nákladů a zabezpečit se proti stoupajícím cenám energií,“ připomíná Krčmář. „Zároveň tím výrazně sníží uhlíkovou stopu a připraví se na hodnocení ESG,“ dodává.

Na trhu je podle Krčmáře proti minulosti výrazně vyšší konkurence, což vedlo i ke zkrácení čekacích dob na instalaci. Problémy přesto přetrvávají u větších elektráren. Solární průmysl loni postihly krachy několika firem. Největším případem jsou potíže Energetického holdingu Malina, který je kvůli problémům se zajištěním velkého množství zakázek v úpadku. Společnost v návrhu k insolvenci přiznala závazky, které zahrnují i vybrané zálohy, ve výši téměř 1,4 miliardy korun.

„Trh opustilo několik firem, protože zkrachovaly. My bereme fotovoltaiku jako součást stavebního oboru a tam se to stává, že ne každá firma přežije a bohužel tisíce zákazníků čeká na vyjasnění situace,“ dodává Krčmář. Jak dodal Solární asociace apeluje na zákazníky, aby se obraceli na renomované firmy a nevybírali realizátora FVE pouze podle ceny solárních panelů. „Neřešte úsporu pár tisíc korun, nebo nabíječku zdarma. Volte firmu, která byla založena profesionály a která se chová k zákazníkům zodpovědně. Cena panelů nemá s realitou českého zákazníka nic společného, je to pouze část celkové ceny fotovoltaiky,“ dodává.

Kraj Počet FVE Výkon nových FVE Hlavní město Praha 3 223 34,6 MWp Středočeský kraj 16 393 168,8 MWp Plzeňský kraj 4 888 67,6 MWp Ústecký kraj 4 257 46,8 MWp Liberecký kraj 2 795 35,1 MWp Karlovarský kraj 1 356 6,1 MWp Královéhradecký kraj 4 494 57,7 MWp Pardubický kraj 4 199 56,8 MWp Olomoucký kraj 4 576 58,4 MWp Moravskoslezský kraj 8 027 87,3 MWp Kraj Vysočina 5 290 60,8 MWp Zlínský kraj 5 388 65,8 MWp Jihočeský kraj 6 856 86,7 MWp Jihomoravský kraj 11 048 127,5 MWp

Musíme přidat ve výstavbě

Přestože se v Česku loni postavil téměř jeden gigawatt solárních elektráren, nejde o historicky nejlepší rok. I přes rekordní počet instalací jejich celkový výkon nepřekonal rok 2010. A to i přes skutečnost, že dnešní panely jsou výrazně výkonnější.

„Dnešní růst táhnou střešní elektrárny pro rodinné domy či firmy. Chceme-li však potenciál solární energie v Česku využít a hlavně se připravit na velice reálný scénář, že se uhelné elektrárny budou odstavovat dříve, než se čekalo, musíme přidat ve výstavbě solárních parků,“ varuje Krčmář.

Jak dodává, Česko se může dostat do situace, kdy se uhelné elektrárny přestanou provozovatelům vyplácet a nové jaderné bloky ještě nebudou postavené. Bez dostatku obnovitelných zdrojů jako je slunce a vítr bude elektřina v ČR výrazně dražší než u sousedů. Kromě toho hrozí, že český průmysl nebude splňovat požadavky jako je ESG, protože v Česku nebude k dispozici dostatek energie z obnovitelných zdrojů.