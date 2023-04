Chytrá bateriová úložiště přilepší rozpočtu domácnosti

V České republice se vede intenzivní debata o takzvané komunitní energetice, která je z hlediska budoucnosti energetiky domácností jasnou cestou. Jenže v Česku stále chybí relevantní legislativa, která by snadné fungování komunitní energetiky umožňovala.

Zájemci o fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm ovšem na novou legislativu čekat nemusejí. Chytré bateriové úložiště, které zároveň funguje jako součást velké „virtuální“ baterie, která umožňuje vyhlazovat špičky v síti a přináší majitelům úložišť zisk, protože jsou součástí širší komunity vybavené úhrnnou ovladatelnou kapacitou vyšší než 1 MWh, si mohou pořídit již dnes. Stačí zvolit řešení od společnosti Prosolar, která v České republice (a také na Slovensku, v Maďarsku a Polsku) distribuuje bateriová úložiště STORION od německého výrobce ALPHA ESS.

„Investice do zastaralých na pohled levných technologií nebo fotovoltaiky bez bateriového úložiště je bohužel investice zmařená,“ míní Vladan Marcalík, jednatel společnosti Prosolar. „Zákazník by dnes bez ohledu na stav legislativy měl požadovat systém, který je hardwarově připravený na obchodování s elektřinou, na její sdílení a je součástí ovladatelné infrastruktury bateriových úložišť,“ vysvětluje. Bateriová úložiště STORION s chytrým řízením Flexibility Prosolar právě tohle umí už dnes.

Virtuální elektrárna

Funguje to poměrně jednoduše. Zákazníci, kteří si pořídí úložiště STORION se softwarovým řízením od společnosti Prosolar a podepíší potřebnou smlouvu, se vlastně stávají součástí řešení, které se nazývá STORION VPP – pod zkratkou VPP se skrývají slovíčka Virtual Power Plant, tedy virtuální elektrárna. Toto řešení je řízené centrálně a spadají do něj všechny bateriové systémy STORION instalované na našem území. Zároveň umí systémy fungovat i regionálně (podle místa připojení k nadřazené rozvodně) nebo jen lokálně (v dané ulici, obci).

Příklad vývoje ceny elektřiny na trhu v průběhu dne

STORION VPP je přitom řešení, které navenek vystupuje s jednotnou kapacitou a jednotným maximálním výkonem. A jednotně se také vlastně v závislosti na požadavku sítě chová. STORION VPP umí dodávat do sítě elektřinu v případě jejího nedostatku, a tedy vysoké ceny na spotovém trhu, na který by se samotný spotřebitel nedostal. Energii získá ideálně přímo ze solárních panelů, instalovaných u jednotlivých uživatelů. Chytré řízení Flexibility Prosolar, které například počítá nejen s predikcí spotřeby energie v daném místě, ale také s předpovědí počasí, totiž dovede třeba zakázat nabíjení baterie a elektřinu v době vysoké ceny posílá rovnou do sítě.

Nový spotřebitel zvaný prosumer

Samozřejmě to platí v případě, že to tak spotřebitel chce: zákazník si sám může v online prostředí určit, jak se mají jeho elektrárna a úložiště chovat. Prosolar přitom garantuje, že i při využití tohoto chytrého systému řízení zůstává garantována využitelnost 90 % kapacity baterií STORION během desetileté záruky na baterie a provozu. Zákazník tak skrze řešení získává možnost podílet se prostřednictvím obchodníka na spotovém obchodování s elektřinou, které přináší zajímavější zisky než individuální nabíjení. V důsledku tak zákazník sníží celkové náklady na provoz domácnosti.

Fungování chytrého úložiště STORION s řízením Flexibility PROSOLAR

Pokyn č.1: Flexibility vydal pokyn k vybití baterií do distribuční sítě. Elektřina bude zobchodována na SPOT trhu, protože na něm buď panuje zajímavá cdena, nebo předpověď počasí slibuje slunný den a je potřeba uvolnit kapacitu baterií pro následné uložení nergie na večer a noc.

Pokyn č.2: Flexibility vydal pokyn k odložení nabíjení baterií. Na SPOT trhu totiž například přetrvává zajímavá cena nebo mohou být baterie z důvodu předpovědi slunného dne dobity později. Jakmile došlo k poklesu ceny na SPOT trhu, bylo povoleno ukládání energie pro pokrytí pozdější vlastní spotřeby.

V Prosolaru takovému zákazníkovi říkají prosumer, což je zase složenina anglických výrazů producer (výrobce) a consumer (spotřebitel). „Prosumer je spotřebitel nebo skupina spotřebitelů jednajících společně, kteří spotřebovávají, ukládají a prodávají elektřinu vyrobenou v jejich prostorách a provozovnách,“ upřesňuje Vladan Marcalík význam pojmu.

Takoví prosumeři pak dělají maximum pro svou energetickou soběstačnost, aniž by řízení toků energie podle aktuálních cen jakkoli negativně ovlivňovalo chod jejich domácnosti. Řešení Flexibility Prosolar například hlídá, aby se baterie nabíjely nebo vybíjely vždy takovým výkonem, aby nedošlo například k výpadku hlavního jističe, který je u každého limitujícím prvkem. Jistič by třeba mohl vypadnout v případě, že si uživatel ve chvíli aktivity systému pustí nějaký náročný spotřebič. Flexibility Prosolar to ale pohlídá.