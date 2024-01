Se zapečenými tousty našel díru na trhu. Dnes šéfuje třiceti školním bufetům

Od šestnácti let pomáhal Marek s marketingem na pražské stavební průmyslovce v Dušní, kde studoval. Ve čtvrťáku začal pracovat v síti rychlého občerstvení KFC a po roce šéfoval vlastní pobočce.

Příběh roku Marek Leffler se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro něj můžete v anketě ZDE

„Hrozně mě to bavilo, ale nejvíc jsem se realizoval právě při rozjezdu nových restaurací. Ta samotná rutina mě už tolik nebaví,“ popisuje mladý podnikatel, který se díky tomu dostal do povědomí nejužšího vedení KFC.

Po maturitě si založil vlastní marketingovou agenturu Designex, jejímž prvním klientem se stalo právě KFC, o které se stará dodnes. K nim postupem času přibyli další klienti, jako Burger King, Pizza Hut a Starbucks, z odvětví mimo gastronomie pak Vodafone či Alza.

„Měl jsem zkušenosti z KFC i marketingu a vedl jsem docela úspěšně podnikaní, tak mi v druhé polovině srpna 2017 volala paní ředitelka ze školy, kde jsem studoval, že nemůže nikoho sehnat na provoz školního bufetu,“ popisuje začátky sedmadvacetiletý Marek.

Přiznává, že z toho byl rozpačitý, ale velmi ho lákala možnost vybudovat něco podle sebe. Po roce provozu prvního školního bistra zjistil, že to má obrovský potenciál, hlavně v poměru vstupních investic, zavedení a provozu pobočky.

„Škola nám poskytne prostor se zavedenou vodou a odpady a my si to již vybavujeme vlastním stavebnicovým nábytkem i spotřebiči či pokladnou. Návratnost vstupní investice je zhruba osm až deset měsíců,“ říká Marek Leffler.

Děti zdravé jídlo nechtějí

Složení sortimentu si v jednotlivých bistrech volí podle typu školy, počtu dětí, někdy vyhoví i požadavkům školy. V bufetech jsou nejen zapečené tousty, párky v rohlíku, ale také domácí jogurty a obložené housky.

„Ze začátku jsme prodávali různé zeleninové misky, smoothie, ovoce či müsli, ale děti to vůbec nekupovaly. Nejvíce se prodávají zapečené tousty za 29,9 korun,“ říká Marek, jenž se ovšem vymezuje proti smaženým jídlům.

„Bufetům se daří nejen proto, že nabízíme jednoduché a chutné svačinky, ale žáci mohou platit platebními kartami, věrnostními kartami nabitými od rodičů, používáme rychlé kontaktní grily, ohřívače párků a další vychytávky, které jsou běžné ve fastfoodech,“ popisuje mladý podnikatel.

Největší frmol mají během přestávek mezi hodinami, takže se naučili obsloužit jednoho zákazníka do 15 vteřin. „To, co neprodáme během patnácti minut, kdy je velká přestávka, tak už neprodáme,“ popisuje Leffler a dodává, že průměrná pobočka prodá až 150 kusů toustů.

Toustový byznys

Těsně před covidem bylo v provozu dvanáct bufetů. V září 2022 dosáhli padesáti poboček a začali pociťovat problémy z velikosti. Bylo pro ně komplikované to množství uřídit a smysluplně „zmenežovat“.

Marek ovšem cítí další příležitost růstu, protože školy mají zájem o jejich síť školních bufetů. „Tak nás napadlo nové pobočky nabídnout do provozu jako franšízu. Předčilo to očekávání, ozvalo se nám asi sto lidí. A v tomto nyní vidím opravdu velkou šanci,“ říká mladík.

Bufety rozdělují do tří kategorií, což jsou malé, které generují tržby od 3 500 do 6 tisíc korun bez DPH, pak střední s tržbami od 6 do 10 tisíc a nejsilnější denně udělají i 15 tisíc korun, to jsou ovšem školy, které mají i tisíc žáků. Roční obrat celé sítě Marek Leffler odhaduje na 60 milionů korun.