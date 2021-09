Přihlaste se, čekáme na vás, vyzývají vítězové soutěže Podnikatel roku

Aby se podnikatel mohl zúčastnit soutěže, musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem obchodní společnosti a mít rozhodující vliv na její řízení. Jeho firma musí existovat minimálně dva roky a mít alespoň osm stálých zaměstnanců. O vítězi krajských kol i celostátního klání rozhoduje porota složená především z vítězů minulých ročníků. Tentokrát v jejím čele usedne loňský pražský i celostátní přeborník Josef Průša ze společnosti Prusa Research.

„Proč se přihlásit? Člověk si občas potřebuje připomenout, že to, co dělá, dává smysl. A mě to nabilo energií na další růst,“ říká Průša z Prusa Research. „Pokud máte známou firmu nebo známého, kde jsou světoví, úspěšní a prospěšní, nezapomeňte je přihlásit nebo nominovat,“ dodává.

Nominační i registrační formuláře jsou dostupné na stránkách podnikatelroku.cz.

Vedle Průši usedne v porotě i šampion roku 2019 Oliver Dlouhý ze společnosti Kiwi.com. „Nejvíc se těšíme na inovativní projekty s globálním přesahem a společenskou odpovědností, které roztáčí svět tím správným směrem,“ vzkazuje Dlouhý.

Slavností vyhlášení příštího vítěze, který bude reprezentovat Česko i na celosvětovém finále v Monte Carlu, je na programu 1. března 2022. Vedle hlavní kategorie se své ceny dočkají i podnikatelští nováčci a také byznysmeni myslící na celospolečenský přínos.

„Když jsme v minulém roce získali ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku, byli jsme pyšní na náš tým, byla to pro nás pocta. I letos hledáme podnikatele nebo podnikatelky, anebo někoho, kdo takové zná, aby se buď sami přihlásili nebo abyste je nominovali,“ vzkazuje Tomáš Šebek ze společnosti uLékaře.cz, která buduje preventivní i akutní zdravotní péči nebo odborné poradenství na digitální platformě.

„Byla to obrovská zkušenost, potkal jsem se se spoustou zajímavých osobností a především s podnikateli. A věřím, že vyhrát může každý, kdo má stejnou vášeň do podnikání jako já,“ dodává držitel ocenění EY Začínající podnikatel roku 2019 Václav Staněk.