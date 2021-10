Odvaha i houževnatost. Jak se hledá nejlepší podnikatelský příběh

Redakci MF DNES a iDNES.cz zastupuje v porotě EY Podnikatele roku už dvanáctým rokem zástupce šéfredaktorky a vedoucí ekonomické redakce Tomáš Ventura. „My novináři máme rádi příběhy. Je to součást naší práce, která nás baví asi nejvíc,“ říká.

Můžete představit kategorii Nejlepší podnikatelský příběh?

Když jsme hledali, čím obohatit hlavní soutěžní kategorii EY Podnikatel roku, byla to první věc, která se nabízela. Navíc nemusíme svolávat vlastní porotu nebo hledat vlastní skupinu firem, ale vycházíme přímo z dotazníků přihlášených firem určených pro hlavní porotu.

Jak se vybírá vítěz této kategorie? Jak to funguje?

První předvýběr podnikatelů, ze kterých pak vybírají čtenáři hlasováním vítěze, dělám já jako člen hlavní poroty. Protože všechny dotazníky čtu, nějak zhruba tuším, které příběhy vybrat. Snažím se aby byl předvýběr regionálně rozprostřený, aby tam byli zastoupeni muži i ženy a aby i oborová pestrost byla co největší. Vyberu osmičku finalistů a pak v redakci připravíme jejich medailonky, s každým podnikatelem sami znovu mluvíme. Příběhy se publikují v tištěné MF DNES a na webu iDNES.cz. Na webových stránkách se pak hlasuje a vítězný příběh se vyhlašuje na slavnostním galavečeru na Žofíně.

Jak dlouho jste v porotě a co vás na tom nejvíce baví?

Je to jednak možnost vidět při práci vítěze a porotou a pravidelně se s nimi potkávat. To je krásná zkušenost a jsem rád, že jsem je měl možnost je poznat blíž a asi i jinak, než je znají třeba zaměstnanci nebo spolupracovníci. A v soutěži mě nabíjí čtení všech těch příběhů. Za souhrny čísel nebo výkazy zisků a ztrát jsou schované opravdu lidské osudy, které jsou unikátní, napínavé, je v nich esence odvahy a překonávaní překážek. Těší mne i vidět upřímnou radost vítězů, když si čtenářské ocenění přebírají.

Členem poroty jste tedy již řadu let, jak byste shrnul vývoj této soutěže a kategorie?

Asi hlavní posun vnímám v přesunu ke službám. Výrobních podniků proporčně pomaličku ubývá. Jestli je to dočasný jev nebo už definitivní se asi ukáže během dalších let, ale to tam určitě znát je. Viditelný je i nástup mladých podnikatelů. V byznysu nejsou jen lidi, kteří by tady byli desítky let a představovali jsme je na vrcholu nebo sklonku jejich kariéry, ale i spousta těch, kteří začínají, jsou v tom čerstvě, mají chuť a odhodlání.

Proč je pro vás osobně soutěž EY Podnikatel roku důležitá?

Jedna věc mi hlavně přijde zvlášť významná. V poslední době jako kdyby se zapomnělo, že práce nevzniká sama od sebe, že ji musí lidem někdo dát a ten někdo ji musí vymyslet, zorganizovat, zafinancovat. Při tom se samozřejmě neobejde bez dobrých zaměstnanců, nikdo z vítězů nezapomene zmínit, že by svého úspěchu nedosáhl bez lidí, kteří v té firmě pracují a kteří mu jeho vizi pomáhají zhmotnit. Ve veřejném prostoru to ale vypadá, že práce se jen tak odněkud bere, ale co za ní skutečně je, na to se už zapomíná. A to podle mě tato soutěž pomáhá ukazovat velice dobře.

Na základě, jakých kritérií vybíráte podnikatelské příběhy, pro které budou vaši čtenáři hlasovat?

Nad tím přemýšlím každý rok, protože mám strach, že ty dobré příběhy nepoznám. Ale nakonec na mě z těch osudů něco dýchne, něco tam je. Může to být odvaha nebo překážky, které ten člověk musel překonat, nebo nějaký nápad. Ty příběhy často začínají něčím, co není moc pozitivní, někdo někoho podrazil, přišel o práci, něco někde nefungovalo. Ale i z těch negativních impulsů a z jejich překonávaní se pak rodí silné odhodlání a silná vůle to někam dotáhnout.

Jaký byl pro vás doposud nejvýraznější podnikatelský příběh, který se vám dodnes vybaví jako první?

Samozřejmě si vždy vzpomenu na pana Fikara a jeho čokoládovnu. Vyhrál první ročník čtenářské soutěže, tehdy jsem si nebyl jistý, jestli to děláme správně, jestli se to ujme a budeme vůbec pokračovat i v dalších letech. Ale velká výhoda této kategorie je, že ať vyhraje kdokoli, vím, že to dopadlo dobře. Nikdy nemám svého favorita, vždy jsem spíš smutný kvůli těm, kteří nevyhrají, než abych byl zklamaný z toho, kdo vyhrál.

Shoduje se obvykle váš osobní tip na vítěze s tím, koho vyberou vaši čtenáři?

Moc ne. Často si z nějakých důvodů myslím, že nějaký příběh to bude mít nejsnazší a nakonec je to jinak. Pro mě to je další důkaz, že čtenáři ty příběhy opravdu čtou a snaží se o tom popřemýšlet. Před lety vyhráli za sebou pánové Baloun a Olmr. Oba byli hrozně fajn a jsem rád, že vyhráli. Oba jsou to strojaři a vyrábí věci, které z našich čtenářů nejspíš nikdo nikdy neviděl, nemůže si je sám koupit nebo si na ně sáhnout. Těm jsem vůbec nevěřil, o to více mě pak potěšilo, když dokázali vyhrát.

Víte o některém z vítězů, kterým toto ocenění přineslo popularitu a nakoplo jejich podnikání?

To asi přeci jen platí spíš pro hlavní kategorii EY Podnikatele roku České republiky nebo minimálně pro finalisty či krajské vítěze. Ale třeba o Vasky jsme psali myslím ještě relativně na začátku a po vyhlášení ceny pak firma pokračovala dál ve strmém vzrůstu. Ale za tím je hlavně elán pana Staňka. Podobně jako třeba u paní Plemlové.

Jaké předpoklady by měl podle vás splňovat podnikatelský příběh, který zvítězí v roce 2021?

Ty osudy vlastně mají vždy něco společného. Především tu odvahu na začátku se vůbec do podnikání pustit. To je pro mě polovina toho úspěchu. Ta druhá je pak v překonávaní překážek, protože prakticky nikdy to nejde samo, nejde to hladce. Jednou vám něco někde vyhoří, někdo vás opustí, přijde krize a zmizí odběratelé, kteří byli domluvení, může to být cokoliv. Ale to, že to podnikatel nikdy nevzdá, je silný pilíř celého jeho příběhu.

Šárka Janků, Lenka Šimůnková (EY)