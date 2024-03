eObčanka proniká do byznysu, začínají ji přijímat rozvozové firmy

eObčanka má stejnou platnost a funkci, jako plastový průkaz, jen s tím rozdílem, že je digitální a uživateli se zobrazuje v aplikaci. Akceptovat ji musí společnosti, kterým zákon stanovuje povinnost ověřit prokázání totožnosti předložením průkazu. To jsou například pojišťovny či banky.

Výhodou eObčanky je, že při prokazování totožnosti lze zobrazit například jen věk a fotografii. Při nákupu zboží, které je dostupné až od 18 let tak lidé nemusí obsluze předkládat doklad, ze kterého by bylo ihned patrné například rodné číslo či adresa. Tyto údaje zůstanou obsluze skryty.

Nyní začíná eObčanka pronikat i do byznysu. Firmy, které nemají zákonem přikázanou povinnost ověřovat totožnost podle občanského průkazu, mohou digitální občanský průkaz přijímat, ale nemusí. Záleží na jejich rozhodnutí. To se týká například autopůjčoven či rozvozových platforem. Právě ty nyní začínají eObčanku akceptovat. „Naši zákazníci se jí budou moci prokazovat při převzetí objednávky od našich partnerských kurýrů,“ říká například šéf platformy Foodora Adam Kolesa.

K akceptaci eObčanky přistoupily i některé další rozvozové platformy. „Svoji totožnost může dotyčná osoba prokázat jak platným plnohodnotným občanským průkazem, tak nově i e-občankou,“ říká mluvčí Billy Dana Bratánková. Billa umožňuje prokázání totožnosti eObčankou nejen při rozvozu potravin, ale i při nákupu na prodejně. eObčanku přijímá jako běžný doklad totožnosti také rozvozová platforma Wolt.

Implementaci zvažují i další platformy

Další společnosti akceptaci digitálního dokladu totožnosti zatím zvažují. „Necháváme si zpracovat právní stanovisko. Podle výsledků budeme následně upravovat procesy pro online nákupy,“ říká Iva Pavlousková, tisková mluvčí společnosti Tesco.

Podobně uvažuje i platforma DoDo. „V tuto chvíli čtečky pro eObčanku ke kontrole nepoužíváme, ale postupně začínáme s klienty diskutovat možnosti, jak společně tento způsob ověření co nejefektivněji implementovat. Ve chvíli, kdy naši klienti integrují eObčanky do svého registračního nebo objednávkového procesu, jsme připraveni proškolit naše kurýry a začít ověřovat totožnost zákazníků přímo pomocí mobilní aplikace eDoklady, nebo začít pracovat s jiným potřebným čtecím rozhraním,“ uvádí Adam Rapák z logistické firmy DoDo.

Stejně jako Tesco či DoDo, ani Rohlík nebo Košík zatím eObčanku neakceptují. „U maloobchodních prodejců je její akceptace zatím na dobrovolné bázi a naši kurýři zatím potřebné čtečky nemají,“ vysvětluje František Brož, tiskový mluvčí společnosti Košík. I ten čeká na větší rozšíření a vyšší zájem ze strany zákazníků.

Kromě samotné akceptace digitálního dokladu se jako varianta jeví také implementace eObčanky přímo do aplikací, přes které zákazníci objednávají. Foodora zvažuje tuto možnost zavést pomocí sdílení QR kódu z eObčanky přímo v rozhraní platformy. „Zaměstnanci, kteří skládají jednoltivé objednávky, pak dostanou i zákazníkův QR kód, který jim poslouží k ověření věkové hranice. Ještě před autorizováním platby tak budou oni i zákazník vědět, co do objednávky patří a co ne,“ vysvětluje Adam Kolesa.

eObčanka v aplikaci není řešením

Ostatní platformy se ale k této možnosti staví skepticky. „Implementace jakéhokoli elektronického dokladu do aplikace pro zákazníka bohužel nic neřeší. U položek, které se mohou prodávat od určitého věku, typicky alkohol a tabákové výrobky, jsme totiž povinni kontrolovat osobu, která nákup přebírá. Aby se předešlo situacím, kdy si nákup objedná nezletilý přes účet svých rodičů,“ uvádí František Brož.

Košík proto implementaci do aplikace nezvažuje a není sám. Odmítavě se k této možnosti staví i Wolt nebo Billa.