KOMENTÁŘ: Zachraňovali jsme Zemi, ale zapomněli na lidi. Jednou se nezahřejí

Dosluhující uhelné elektrárny nahradíme v Česku plynovými. A to, že přeprava plynu přes oceán produkuje stokrát víc CO 2 než přeprava uhlí do elektráren, nechme být. Plynu je a bude dost. No, zdá se, jak kdy a také od koho. Po oprávněném vyobcování toho ruského se nyní komplikuje i ten terminální americký.

Budou volby a demokratický prezident a asi znovu i prezidentský kandidát Joe Biden oznámil, že kvůli „klimatické krizi“ pozastavuje schvalování nových terminálů na vývoz zkapalněného plynu. Nevím, jestli je k ironickému pousmání fakt, že za Bidenova prezidentování těžba a využívání fosilních paliv v USA roste. A stejně se k nim chovají i další velmoci – Čína a Indie.