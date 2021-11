Nový projekt hledá české udržitelné e-shopy. Zákazníkům chce pomoci s výběrem

Téma udržitelnosti se dostává i do online světa. Ve spolupráci několika firem vznikl projekt Udržitelný e-shop, který má snahy o příznivější dopady na životní prostředí vyhodnocovat. Zákazníci by se tak při hledání ekologických internetových obchodů měli do budoucna snáze orientovat.