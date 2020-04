Podpořme i zaměstnance na DPP a DPČ, navrhla opozice. Vláda to zváží

Pětadvacetitisícová podpora se plošně týká všech živnostníků. Lidé, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti (DPP a DPČ), však na tyto peníze nedosáhnou. Ráda by to změnila opozice, podle ministerstva financí je to však problematické. Ministryně Schillerová to plánuje probírat na vládě.