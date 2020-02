Státní pokladní Schillerová zvažuje, že odloží a sníží digitální daň

Nově zaváděná takzvaná digitální daň by mohla platit o půl roku později, tedy až od příštího roku. Její sazba by mohla klesnout z navrhovaných sedmi procent na pět. Ministryně financí Alena Schillerová to řekla České televizi.