Amerika hrozí Česku obchodní válkou kvůli chystané digitální dani

O hrozící obchodní válce napsaly v pondělí Hospodářské noviny.

„Vyhrazujeme si právo zavést odvetná opatření, pokud bude daň diskriminační vůči americkým firmám,“ řekl listu pod slibem anonymity americký vládní zdroj s tím, že USA v českém návrhu digitální daně diskriminaci skutečně vidí.



Daň má být odpovědí na praxi globálních firem, které mají příjmy z různých trhů, ale daní pouze v zemi, kde je to pro ně výhodné, jako je například Irsko. V Česku by měla daň platit od poloviny letošního roku. Firmy mají odvádět sedm procent z tržeb. Podle ministerstva financí daň státnímu rozpočtu přinese pět miliard korun ročně, připomínají HN. Vláda daň schválila v listopadu.

Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (19,1 miliardy korun), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů, jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple.

Na společné podobě daně se Evropská unie nedohodla, proto některé země včetně Česka zvolily individuální řešení. Ve Francii platí daň už od loňska.

Jak konkrétně by USA na českou legislativu mohla odpovědět, není jasné a nesdělilo to ani české ministerstvo financí. Část podnikatelů a také Hospodářská komora označují daň za chybu, protože případná obchodní válka poškodí české exportéry do USA.

Například Francii americká vláda pohrozila, že by mohla uvalit až 100procentní dodatečná cla na francouzské zboží o objemu 2,4 miliardy dolarů včetně šumivého vína, kabelek, sýrů a dalších výrobků.

„Česká podoba digitální daně je z hlediska své sazby více než dvakrát přísnější než digitální daň francouzská,“ říká ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda a dodává: „Naplňuje se obava, že Česká republika případným jednostranným zavedením digitální daně riskuje zhoršení ekonomického vztahu se Spojenými státy. A to takovým způsobem, jakého se obává také například Irsko nebo Dánsko.“

Kovanda se domnívá, že případné škody na české ekonomice budou v součtu mnohem vyšší než 5 miliard, které by měl stát inkasovat z digitální daně do státního rozpočtu. Ekonom si myslí, že by Česko mělo počkat na globální konsensuální řešení zdanění digitální ekonomiky dojednané v rámci OECD.