Čím bohatší země, tím větší zájem o menší balení, říká šéf české Coca-Coly

„Coca-Cola všude na světě funguje takzvaným Coca-Cola systémem, a to je spojení mezi vlastníkem značek a výrobci nápojů, kterým se říká bottleři. Třeba cenová politika je primárně zodpovědností bottlerů,“ uvádí Kovář.

Jaké plánujete letos novinky?

Chceme více propojit Coca-Colu s jídlem. V této souvislosti budeme více spolupracovat s retailovými zákazníky, v barech a restauracích pak chystáme spotřebitelské promoční akce. Bude nás vidět na spoustě jídelních festivalů.Značka toniků Kinley dostane nové příchutě, v tom vidíme velký potenciál. Spotřebitelé mezi pětatřiceti a pětapadesáti lety, kteří jsou demograficky jednou z největších skupin, mají tendenci si vybírat méně sladké a více hořké nápoje.

Toniky budeme také více spojovat s tématem mixování s alkoholem jako večerním drinkem a chvilkou pro sebe. A potom máme globální projekt Jack and Coke, tedy premix Coca-Coly a whiskey Jack Daniel’s. Bude se prodávat v plechovkách a zatím se nabízí ve vybraných zemích. Pokud se ukáže, že je to úspěšné na pilotních trzích, jako je Velká Británie, Španělsko, Polsko či Maďarsko, vyzkoušíme to i tady.

Mělo by k tomu dojít letos?

Nerad bych tomu dával přesné časové vymezení. Možná příští rok, možná později.

Je pro vás rozdíl mezi šéfováním výrobci nealkoholických nápojů a vedením pivovaru, s nímž máte rovněž zkušenosti?

Je tam hodně podobností, protože oboje jsou nápoje. Největší rozdíl spočívá v tom, že spotřebitelská skupina pivovaru je daleko užší. Příležitostí, které se dají s pivem vytvořit, je proto významně méně. Sice jsem pracoval pro firmu, která byla součástí nadnárodního celku, ale Coca-Cola je světově největší výrobce nealkoholických sycených nápojů a schopnost něčeho dosáhnout je opravdu masivní.

Jak dopadl loňský rok Coca-Coly po finanční stránce?

Ještě ho nemáme uzavřený, ale už teď víme, že byl velmi úspěšný. Rostl objem, tržby i dostupnost našich výrobků. Skvěle se dařilo našim benjamínkům Kinley a Natura, podařilo se nám také zastavit pokles FuzeTea. Potvrdilo se nám postavení lídra na trhu ve slazených perlivých nápojích v Česku i na Slovensku.

Čekáte ve svém oboru velké kroky kvůli udržitelnosti?

Bereme to vážně. Když jsem byl na podzim na setkání klíčového vedení Coca-Coly, tak tam jednoznačně zaznělo, že pokud velké firmy jako my nedosáhnou udržitelnosti v mnoha parametrech, tak to nikdo jiný neudělá. Je však potřeba, aby byznys zůstal ziskový. Pokud by nebyl, každá společnost nakonec zkrachuje. Pomáháme měnit preference spotřebitelů, abychom našim závazkům dostáli. Máme v plánu být na nule z pohledu emisí oxidu uhličitého do roku 2040.

Jaké máte konkrétní projekty?

Máme dva hlavní směry. Prvním jsou obaly, které tvoří přes 40 procent našich emisí oxidu uhličitého, takže přecházíme z takzvaných virgin PET lahví na rPET lahve, jež jsou vyrobené z použitého plastu a mají o 70 procent nižší emise. Všechny naše značky pramenitých vod už jsou v lahvích z rPET a budeme do nich přesouvat i ostatní typy nápojů. Například ve Švýcarsku již máme všechny nápoje v recyklovaných lahvích.

Druhým směrem jsou lednice a jejich chlazení. Ve spolupráci s bottlerem měníme v prodejnách a na čerpacích stanicích staré lednice, které jsou energeticky náročné. Do roku 2025 jich plánujeme vyměnit polovinu, což jsme už skoro splnili – nyní je to přes 45 procent. Do nejnovější lednice se vejde 988 lahví, a přitom má menší spotřebu než klasická žárovka.

Dělali jste v posledních letech změny i v portfoliu nápojů?

Také jsme se na to dívali. Je pravda, že velkým tématem jsou zvyšující se ceny potravin, ale na druhou stranu se populace ve svých návycích mění. Snaží se o nižší příjem kalorií z nápojů, což je pro nás důležité vnímat. Proto jsme mimo jiné uvedli v roce 2020 na trh pramenitou vodu Natura a letos jsme ji představili i na slovenském trhu. Snažíme se nabízet celou škálu nápojů včetně nízkokalorických či úplně nekalorických, aby si každý vybral svůj ideální.

Plánujete měnit velikost balení?

Vidíme, že spotřebitelé dnes daleko častěji pijí nápoje v obalech menších formátů. Kdybyste se podíval na trh, tak naše nejznámější značky Fanta, Coca-Cola a Sprite nabízíme v různých velikostech balení. Nejmenší je lahev o objemu 200 mililitrů pro restaurace a bary. Poptávka spotřebitelů se však postupem času přesouvá. Není to tak, že by se dramaticky přestaly kupovat velké obaly, ale o ty menší zájem stoupá. Je to trend i na západ od nás – čím má země vyšší HDP a čím je bohatší, tím spíš směřuje k menším obalům. U velkých formátů pracujeme s tím, abychom se dostali na cenovou hladinu, která je pro spotřebitele příjemnější. Někdy si to lidé špatně vysvětlují, že se snažíme šetřit, ale naším primárním cílem je to, aby byl náš výrobek stále dostupný a reagovali jsme na trendy mezi spotřebiteli.

Provedli jsme třeba velký průzkum mezi nakupujícími, z něhož vyplynulo, že cena za litr nápoje není relevantní, ale roli hraje absolutní cena za celou lahev či balení. Když máte 100 korun, tak si dáte přesně tolik piv, na kolik v té chvíli máte. Jakmile se začaly zmenšovat výčepní velikosti z 0,5 na 0,4 litru, tak to na kvalitu zážitku mělo většinou menší dopad, než kdyby si lidé museli dát o jedno méně. Třeba v Itálii prodáváme plechovky o velikosti 150 mililitrů a mají velký úspěch.