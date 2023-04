Novinka nejen u lahví Coca-Coly. Neodnímatelná víčka usnadní recyklaci

Neodnímatelné uzávěry na lahvích usnadní udržet všechny částí nápojových obalů pohromadě i po jejich vypité. Nové řešení má zlepšit sběr a recyklaci a snížit množství odpadu, míní nápojářský gigant.

U nového víčka je systém otevírání stejný jako u běžného uzávěru. Inovace spočívá v kroužku kolem hrdla láhve, ke kterému je připevněno poutko, které drží uzávěr připevněný k láhvi po odšroubování a zároveň umožňuje její hermetické uzavření.

Všechny plastové lahve Coca-Coly, včetně uzávěrů, jsou již delší dobu stoprocentně recyklovatelné, ale ne všechny se recyklují. Víčka od lahví se často vyhazují a končí ve směsném odpadu.

„Náš nový funkční design zajistí, že uzávěr zůstává po otevření pevně spojený s lahví, čímž se snižuje možnost jeho vyhození a zároveň poskytuje našim zákazníkům zážitek, na který jsou zvyklí,“ vysvětluje Martina Lovětínská, marketingová ředitelka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

„Změna v podobě neodnímatelných víček se týká celého portfolia nápojů Coca-Cola v plastových lahví. Společnost je tak první nápojářskou firmou v Česku a na Slovensku, která zavádí tuto novinku na kompletní portfolio nápojů,“ dodává Lovětínská.

„Nový uzávěr má i praktické výhody například pro hendikepované, nebo řidiče, kteří mohou lahev snadněji znovu uzavřít jednou rukou,“ doplňuje Veronika Němcová, ředitelka komunikace ve společnosti Coca-Cola ČR/SR.

Neodnímatelná víčka od 2024 povinně

Nařízení Evropské Unie v rámci boje proti jednorázovým plastům ukládá povinné používání neodnímatelných víček od 3. července 2024. Společnost tak nové povinnosti předchází a již od poloviny roku budou už v prodejní síti pouze nápoje v obalech s neodnímatelným víčkem.

Rozhodnutí společnosti Coca-Cola oceňují odborníci v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. „Vítáme krok společnosti Coca-Cola k urychlenému uvedení nového designu lahví na český trh. Víme totiž, že většina environmentálních dopadů produktů vzniká již ve fázi návrhu a designu a tato nová podoba připnutého víčka cílí na omezení plastového odpadu ve volné přírodě, kde víčka často končily,“ uvádí Laura Mitroliosová, ředitelka CIRA Advisory s.r.o.

„Tuto podobu lahví uvidíme pořád častější, do roku 2024 by totiž již měly být připnutá víčka standardem v celé Evropské unii,“ vysvětluje Mitroliosová.

Nové inovativní řešení vítají i firmy, které se recyklací plastů zabývají. „Ideální je recyklace celého obalu, tedy i s víčkem. Při zpracování je u nás celý obal rozsekán na malé kousky a ve vodní lázni materiál víčka vyplave. Tím je oddělen od vloček PET. Materiál je pak obchodován našim odběratelům. Je velice kvalitní a žádanou surovinou, ze které se vyrábí instalatérské trubky, palety, kontejnery, krabice a další výrobky,“ popisuje Thomas Billes generální ředitel společnosti PET to PET Recycling.

Do roku 2025 plánuje nápojářský gigant v zemích Evropské unie zvýšit poměr recyklovaného PETu ve svých lahvích až na 50 procent. Do roku 2030 chce společnost vytřídit a zrecyklovat stejné množství nápojových obalů, jaké uvede na trh. Do roku 2040 plánuje mít Coca-Cola uhlíkově neutrální podnikání v celém svém hodnotovém řetězci.