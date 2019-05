Realitní bublina nepraská, ČNB zatím nechala omezení hypoték bez změny

Na základě tohoto rozhodnutí tak dál platí, že by dluh žadatele o hypotéku neměl překročit devítinásobek ročního čistého příjmu. Na splátku dluhu pak má vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu.

Zároveň dál platí také doporučení, aby banky neposkytovaly hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezily i hypotéky nad 80 procent. Takových mohou banky poskytnout jen 15 procent.

„Bankovní rada diskutovala, zda je s ohledem na nedávný nárůst úrokových sazeb z hypotečních úvěrů k třem procentům žádoucí zmírnit doporučení pro horní hranici ukazatele DSTI (poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu) na 50 procent ze současných 45 procent. Rozhodla se však ponechat ji na současné úrovni s odkazem na analýzy a zátěžové testy domácností, které ukazují, že za vysoce rizikové lze pokládat již úvěry s DSTI nad 40 procent,“ řekl Rusnok.

Guvernér dále upozornil, že se nadhodnocení cen bytů podle výpočtů České národní banky (ČNB) dále mírně zvýšilo. Na konci loňského roku se pohybovalo okolo 15 procent, oproti tomu před rokem bylo zhruba na deseti procentech. „Aktuální ceny nemovitostí nemusejí být z dlouhodobého hlediska udržitelné,“ uvedl Rusnok.

K omezením hypotečního trhu vedl ČNB právě rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. V případě zhoršení ekonomického vývoje by se mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se následně dotklo i bank.

ČNB zatím může jen doporučovat

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si ČNB mohla tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí. ČNB se podle Rusnoka nadále snaží prosadit novelu zákona, která by doporučení přeměnila v povinnost. Novelu ministerstvo financí poslalo na počátku dubna vládě.

V návrhu novely je také snadnější přístup k hypotékám pro mladé do 36 let. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy.

Podle údajů společnosti Deloitte ceny bytů v Praze a krajských městech ke konci loňského roku meziročně vzrostly v průměru o 6,5 procenta na 57 200 korun za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha (77 400 Kč za metr čtvereční), nejlevnější Ústí nad Labem (16 300 Kč).

Podle aktuálního průzkumu agentury SC&C má v současnosti hypotéku každý pátý Čech a o jejím zařízení uvažuje deset procent obyvatelstva. „Češi zkrátka vidí ve vlastním bydlení jistotu a hypotéka je pro ně často jedinou cestou, jak ho dosáhnout,“ řekl při prezentaci těchto výsledků novinářům hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura.