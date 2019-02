Nižší důchod pro bezdětné? Babiš zvažuje Rusnokův model penzijní reformy

14:52 , aktualizováno 14:52

Podle premiéra Andreje Babiše by měla důchodová reforma stát na dvou bodech: každý by si měl spořit na vlastní pěst a kdo vychová víc dětí, bude oceněn. Jeho vize nového penzijního systému, kterou přiblížil Lidovým novinám, počítá se třemi pilíři. Nárok na dávku z prvního z nich by měli pouze lidé, kteří vychovali aspoň jednoho potomka.