Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Izraele, kvůli bojům na několik týdnů

Tuzemské cestovní kanceláře zrušily na několik týdnů zájezdy do Izraele, na který v sobotu ráno zaútočili palestinští radikálové. Sdělil to místopředseda Asociace cestovní kanceláří ČR Jan Papež. Klienti, kteří se nyní nechtějí okamžitě vrátit do ČR, podle něj v zájezdu pokračují. Kdo se vrací, odlétá pravidelnou leteckou linkou. Žádný repatriační let se neplánuje, dodal.