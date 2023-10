Vraždí nás tu a nikdo nám nepomáhá, zoufali si lidé u hranic s Pásmem Gazy

Zoufalství zachvátilo obyvatele izraelských oblastí sousedících s Pásmem Gazy poté, co mezi ně vpadla palestinská komanda. „Vraždí nás, nemáme tu armádu,“ zoufali si podle izraelských médií. Útočníci stříleli, aniž by dělali rozdíly mezi vojenskými a civilními cíli. Zapalovali obydlí a brali si rukojmí, která odváděli zpátky do Gazy.