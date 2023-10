Letecké společnosti zrušily desítky letů do Izraele, obávají se o bezpečnost

Německá společnost Lufthansa se „vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci v Tel Avivu“ rozhodla zachovat let (z Tel Avivu) do Frankfurtu a „všechny ostatní lety z a do Tel Avivu pro dnešek zrušila“, upřesnil její mluvčí.

O rozhodnutí aerolinek informovala rovněž agentura DPA, která dodala, že na stránce frankfurtského letiště byly dva plánované sobotní odlety Lufthansy do Tel Avivu zobrazeny jako zrušené.

Stanice CNN uvedla, že podobně se rozhodly i americké aerolinky United Airlines, které dokonce nařídily posádce letu ze San Franciska do Tel Avivu, aby letadlo po sedmi hodinách nad Grónskem změnilo kurz a vrátilo se zpět.

„Bezpečnost našich zákazníků a posádek je pro nás nejvyšší prioritou. Podrobně sledujeme situaci a přizpůsobujeme letové plány aktuálním okolnostem,“ uvedla společnost.

Podle serveru FligthAware zrušily své sobotní a nedělní lety do Tel Avivu rovněž aerolinky Delta Air Lines a American Airlines. Do Tel Avivu neodletěla ani linka společnosti Transavia, která měla odstartovat z letiště Paříž Orly.

Palestinští ozbrojenci z Pásma Gazy zaútočili na Izrael tisíci raket. Do Izraele pronikla palestinská komanda. Útoky si vyžádaly desítky izraelských životů a stovky zraněných, objevily se také zprávy o únosech Izraelců.