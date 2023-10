KOMENTÁŘ: Ukrajina nebo Izrael, je to jedno. Napadený vždy zaslouží podporu

Když předloni Putinovo Rusko napadlo Ukrajinu, dostalo se jí právem a to okamžitě politické i vojenské podpory málem celého demokratického světa, zejména států Evropské unie a NATO. Bez jejich pomoci by Ukrajina ve válce s Ruskem nemohla obstát. A je to tak v pořádku, napadeného je třeba se vždy zastat a podpořit ho.