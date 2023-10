Selhání obranyschopnosti Izraele bude mít i politické důsledky, říká expert

Jak moc je dnešní útok nečekaný a odlišný od těch přecházejících?

Konflikt má dvě složky. Jednou z nich jsou raketové útoky, které byly realitou posledních dvaceti let, na tom není nic nového. Co je nového, je bezprecedentní proniknutí ozbrojených Palestinců na izraelské území. Byli jsme zvyklí, že létají rakety na jednu a na druhou stranu a izraelští vojáci operují v Gaze. Najednou ale vidíme, že takovou invazi dokáže podniknout i Hamás na izraelském území, a to je samozřejmě nové a nečekané. Z toho pak plynou šokující situace, jako je zabíjení v ulicích, projíždění palestinských ozbrojenců izraelskými vesnicemi, zajímání rukojmích a zajatců a jejich odvlékání na palestinské území. To je nové.

Rakety na Izrael létají už déle než sedm hodin a Izrael stále ještě nezískal kontrolu nad všemi vesnicemi. Hamás v některých nadále operuje a Izrael není schopen zachránit své civilisty.