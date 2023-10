Máme dost zajatců na výměnu za všechny vězněné Palestince, oznámil Hamás

„Podařilo se nám zabít a zajmout mnoho izraelských vojáků. Boje stále pokračují. Co se týče našich vězňů, říkám, že se vám rýsuje svoboda. To, co máme v rukou, vás osvobodí. Čím déle budou boje pokračovat, tím větší bude počet vězňů,“ nechal se podle Al-Džazíry slyšet al-Aruri.

Palestinci na území Izraele zajali také třeba bývalého velitele izraelských sil u Gazy Nimroda Aloniho. S rukojmími pravděpodobně hodlají vyjednávat, zdá se z prohlášení.

Otázka Palestinců v izraelských věznicích patří k nejpalčivějším otázkám zabraňujícím mírovým jednáním mezi oběma stranami. V dubnu 2022 bylo v izraelských zařízeních 4 450 Palestinců – včetně 160 dětí, 32 žen a více než tisíc takzvaných administrativních vězňů, tedy uvězněných osob bez obvinění.

Sobotní konflikt má mnoho obětí a zraněných. Na straně Izraelců doposud zemřelo 100 lidí a je už takřka tisícovka zraněných. Palestinců během odvetného útoku Izraele v Pásmu Gazy zemřelo více. Zemřelo asi 200 lidí a zraněných je bezmála 1 600. Bilance však dál rostou.

Vůdce Hamásu Muhammad Díf v sobotu oznámil, že skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli a vyzval všechny Palestince, jakož i ozbrojence v sousedním Libanonu, aby se do bojů zapojili. „Tohle je den největší bitvy, která ukončí poslední okupaci na zemi,“ oznámil Díf, který na Izrael nechal poslat několik stovek až tisíců raket.

Sobotní úder odsoudily státy Západu, a to včetně české hlavy státu i premiéra.