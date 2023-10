Velvyslankyně: Češi mezi oběťmi teroristického útoku na Izrael nejsou

Padesátka českých občanů v Izraeli, který od rána čelí raketovému útoku palestinských teroristů a kteří se zaregistrovali do systému ministerstva zahraničí, by měla být v bezpečí. V telefonickém rozhovoru pro Českou televizi to dnes uvedla česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. Mezi zraněnými a oběťmi útoku podle jejích dosavadních informací žádní čeští občané nejsou. V bezpečí jsou podle ní i všichni pracovníci české ambasády.