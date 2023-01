Zvířata z Ukrajiny už znovu jenom s čipem, veterináři po roce zpřísňují

Majitelé nemuseli mít ani potvrzení o vyšetření proti vzteklině. Nyní se výjimka ruší, řekl v úterý ředitel veterinární sekce Státní veterinární správy (SVS) Petr Šatrán. S koncem výjimky se také ruší povinná desetidenní karanténa a vyšetření u veterináře na vzteklinu.

Většinou dorazili psi a kočky, ale i tři fretky

„Pro nás to bylo velké riziko a velká výzva. Kdyby se sem dostal vzteklý pes a nakazil liščí populaci, žijící na periferii měst, tak by to byl velký problém,“ uvedl Šatrán. Podle něj jsou lišky přemnožené, dají se potkat i v hlavním městě. Za poslední rok bylo z Ukrajiny podle veterinárních statistik 2006 kusů zvířat, z toho 1173 psů, 830 koček a tři fretky.

Podle veterinářů je ale velmi pravděpodobné, že mnoho dalších zvířat lidé přivezli a nenahlásili. Podle Šatrána nyní fungují instituce na Ukrajině řádně a není tak důvod, aby si patřičná povolení lidé nevyřídili.

Výjimky platily pouze u zvířat, která přicházela v doprovodu svých majitelů či jiných lidí, kteří za ně jménem majitele zodpovídali a znali jejich zdravotní stav. „SVS nestanovila podmínky pro hromadné přesuny zvířat neznámého původu. Záchrana zvířat by měla probíhat za podmínek a v součinnosti s veterinárními dozorovými orgány jednotlivých států tak, aby bylo zajištěno bezpečí jak zvířat, tak lidí,“ uvedl loni mluvčí SVS Petr Vorlíček.

V několika případech se u ukrajinských zvířat zjistilo pochybení. Například v květnu zjistili veterináři v Libereckém kraji, že u koťat z Ukrajiny, která ale byla dále určená na vývoz, byly zfalšované doklady o očkování proti vzteklině. Desítka koťat různých plemen jako mainská mývalí kočka, habešská kočka, sfinx a devon rex ve věku od čtyř do osmi měsíců byla určena na vývoz do USA. Chovateli z Ukrajiny hrozila až stotisícová pokuta.