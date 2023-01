S kamerami na jatkách nepočítáme, říkají veterináři. Nemají dost lidí

O tématu se tak podle něj prakticky nediskutuje. V letošním roce má ale představit velké změny v zajištění životní pohody zvířat Evropská komise, mohlo by se například jednat o omezení transportu živých zvířat.

Váňa uvedl, že kamery například povinně zavedlo Španělsko. „U nás by k tomu muselo takto přistupovat ministerstvo zemědělství, ale je pravda, že dozorová činnost, tedy kontrola toho, co na těch kamerách je, by spadla na SVS,“ uvedl na výroční tiskové konferenci ředitel. Podle něj v současné době škrtů, kdy se plánuje spíše omezování tabulkových míst u SVS, není podobná záležitost aktuální.

Povinné kamery na jatkách se dostaly na přetřes znovu v loňském roce po zveřejnění videa z jihomoravských jatek v Hraběticích, které následně provozovatel uzavřel. Veterináři loni oznámili, že podají trestní oznámení na majitele jatek kvůli podezření z páchání trestného činu týrání zvířat.

30. května 2022

Reagovali tak na závěry aktivistů ze spolku Zvířata nejíme, na nichž zaměstnanci jatek při vykládce z nákladních aut do prasat či krav kopali, dávali jim elektrošoky a radili si, jak seleti šlápnout na hlavu. Už předloni v říjnu veterináři zjistili na jatkách závažné hygienické nedostatky a provoz byl v listopadu na několik týdnů pozastaven.

Podle Váni se kvůli případu loni provedly mimořádné kontroly jatek, podle něj se podařilo prokázat, že hrabětický případ nebyl systémovou záležitostí, ale výjimkou. „Zkontrolovali jsme třetinu jatek,“ dodal. SVS ale kontrolovala vybavení provozů, a jestli jsou na porážku zaměstnanci řádně proškolení.

Veterináři se při kontrole zaměřili na jatka porážející do 3000 kusů zvířat ročně. Zkontrolovali 111 jatečních provozů, všechno bez závady. Navíc se kontrola dotkla také 14 velkých provozů. „ V žádném z nich nebyla zjištěna závada,“ dodala SVS.

Návrhy na povinné kamery se objevují od aktivistů pravidelně, například v roce 2019 po zjištění týrání ve středočeských Všeticích. Dozor na jatkách vykonává zhruba 400 veterinárních lékařů, počet porážek, včetně drůbeže se pohybuje kolem 120 milionů kusů zvířat.

Zákaz dlouhých transportů živých zvířat?

Nejspíš do letošních prázdnin by měla Evropská komise představit nové plány ohledně zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Změn by se podle ředitele veterinární sekce SVS Petra Šatrána mohla dočkat legislativa ohledně chovů, přepravy, ale i usmrcování zvířat. V debatě je zvětšování chovů pro prasnice, ale i omezení dlouhých cest živých zvířat.

Evropské státy jsou zatím rozštěpené na dva tábory, na jedné straně v čele s Německem, které jsou pro zákaz dlouhodobých transportů zvířat, na druhé straně Portugalsko a další státy vyzývají k většímu zvážení ekonomických dopadů, dodal Šatrán.

Čeští veterináři loni na pokutách vybrali 27,2 milionu korun, meziročně o čtvrtinu víc. Provedli 6764 kontrol životní pohody hospodářských zvířat a zájmových chovů, při nichž pochybení zjistili skoro v pětině kontrol hospodářských zvířat a v 32 procentech zájmových chovů.