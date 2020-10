České dráhy ruší další spoje z Prahy na Moravu. Cestujících je málo

Od 7. a 8. října nepojedou například spoje vlaku Pendolino do Ostravy, které měly z Prahy vyrážet v 11:40 a 13:40 hodin. České dráhy (ČD) omezení dopravy oznámily na svém twitterovém profilu. Od příštího čtvrtka se cestující rovněž nedočkají ranního spoje vlaku Hukvaldy z Prahy do Olomouce. ČD dále až do odvolání ruší spoj ze slovenských Košic. V tomto případě jsou na vině i zavřené hranice mezi Slovenskem a Českou republikou.

Obecně je ale důvodem omezení dálkové dopravy nedostatek cestujících. „Už od jara poptávka nikdy nestoupla na úroveň loňského roku. Očekáváme, že s tím, jak vejdou v platnost nová opatření, omezení středních škol a podobně, poptávka nahoru nepůjde,“ uvádí mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

„Omezení se týká komerčních vlaků. Jde o vlaky, které České dráhy vypravují na své vlastní obchodní riziko. Nejde tedy o vlaky v objednávce ministerstva dopravy nebo krajů. Proto dochází k redukci,“ vysvětluje Rajnochová.

Omezení spojů bude podle Rajnochové platné až do odvolání. Některé spoje dopravce rušil už na konci září, například odpolední spoj z Prahy do Opavy nebo do slovenského města Humenné. S návratem těchto spojů železniční společnost zatím rovněž nepočítá.

O poklesu počtu cestujících informovaly ČD už dříve. „V současné době jezdí vlaky ČD průměrně 60 procent obvyklého počtu cestujících,“ uvádí Rajnochová aktuální výsledek. Z nedávných statistik navíc vyplývá, že lépe na tom nejsou ani ostatní železniční dopravci. Ve srovnání s loňským rokem totiž celkový počet cestujících za půl roku poklesl o bezmála 34 procent na přibližně 65 milionů pasažérů.