Každý rok deset miliard do nových vozidel, slíbil ředitel Českých drah

„Z fondu na obnovu Evropy bychom chtěli pořídit nová hybridní vozidla,“ uvedl Nebeský. Kromě klasických elektrických vlaků by se flotila dopravce mohla dále rozšířit například o bateriová vozidla, případně o vozidla jezdící na vodík. U posledně jmenované technologie ale působí komplikaci skutečnost, že vodíkové vlaky vyžadují vysokou investici jak do pořízení těchto vozidel, tak i do obměny technologického zázemí, dodal Nebeský.

„Konference se měla původně uskutečnit již na jaře, ale kvůli propuknutí koronavirové pandemie jsme ji byli nuceni přesunout a uspořádat v náhradním termínu,“ vysvětluje organizátor konference a místopředseda Správní rady Správy železnic Martin Kolovratník.

Kromě obnovy vozidlového parku se dvouhodinová železniční konference zabývala i problematikou financování investičních akcích, změnami na hlavních koridorech a regionálních tratích, dopravní obslužnosti v krajích, modernizaci vozového parku i zvyšování bezpečnosti.