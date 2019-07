Pošta sice na pobočkách přijímá karty, složenky ale zaplatit nemůžete

„Kartou složenky skutečně uhradit nelze. Důvodem je, že by se to České poště ekonomicky absolutně nevyplatilo. Nejsou to peníze pro ni, pouze je na přepážce od zákazníka přijme a hned je odešle,“ cituje mluvčího České pošty Matyáše Vitíka server Novinky.cz, který s informací přišel.

V tiskové zprávě se Česká pošta o omezení ohledně složenek nezmiňuje. Vitík však již tehdy upozornil, že kartami nelze hradit ani kolky a losy, protože to neumožňuje zákon.

S platbou kartou jsou spojené bankovní poplatky, které Česká pošta nemůže přenášet na své klienty, neboť je přímé předání legislativou EU zakázáno, dodává Ivo Vysoudil z tiskového oddělení České pošty.



Platit kartami VISA a MasterCard, které v Česku pokrývají 97 procent trhu, umožňuje Česká pošta od 1. července na všech svých zhruba 3 200 pobočkách. Do té doby nabízelo tuto možnost pouze 750 pošt. V případě potřeby bude v budoucnu možné rozšíření i na American Express či Diners Club.