Češi kvůli inflaci sáhli do rezerv. Mohlo být ale hůř, ukázal průzkum

Analytici zkoumali finanční zdraví v oblastech zaměřených na bydlení, tvorbu krátkodobých i dlouhodobých rezerv, hlídání rozpočtu, splácení úvěrů a pojištění. Právě v něm jsou Češi podle spořitelní studie zodpovědní. Podle dat banky stoupl během uplynulého roku počet klientů, kteří si sjednali pojištění související s bydlením v průměru o 1,3 až 2 procenta, podle typu pojištění. Největší nárůst pak banka nastal u cestovního pojištění, které si během roku sjednalo o 15 procent více klientů (celkem 367 000).

Problémy mají Češi naopak v oblasti finančních rezerv, a to jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Finanční rezervu alespoň ve výši jednoho měsíčního výdělku má 61 procent klientů banky. Proti předchozím obdobím to však znamená úbytek a mírně narostl počet těch, kteří tuto finanční rezervu nemají. To podle spořitelny odpovídá současné náladě ve společnosti. „Veškeré průzkumy ukazují, že lidem se finanční situace spíše zhoršila. Daleko více lidí nyní bojuje s rozpočtem,“ uvádí Daniela Pešková, členka představenstva odpovědná za retailové bankovnictví.

Zodpovědní Češi?

„Že se situace nezhoršila ještě více, se dá považovat za dobrý výsledek. Když se podíváme na náklady na život, náklady spojené s energiemi a na inflaci u potravin, která je dva roky po sobě na úrovni 15 procent, tyto zvýšené náklady se v rozpočtech rodin musí někde projevit. Proto bych čekala, že na tuto položku bude největší tlak,“ dodává Pešková.

Výsledný mírný pokles tak může naopak odrážet zodpovědné chování Čechů. „I když se lidé snaží, změnou návyků se udrží na původní úrovni úspor, ale nepřilepší si,“ doplňuje.

Čechům také podle průzkumu mírně ubyly volné finance, tedy peníze, které volně leží na účtu a neplní ani funkci krátkodobé rezervy. Úbytek je zčásti způsoben právě zvýšenými náklady na spotřebu. Podle dat banky výrazně vzrostly objemy utracených peněz na platebních kartách, což koreluje právě s inflací. Lidé sice kupují tytéž produkty ze základního potravinového košíku, ale stojí je o patnáct procent více.

Přibylo investic

Částečně je však úbytek volných peněz způsoben i investicemi. Lidé se kvůli inflaci rozhodli tyto peníze přesunout do investičních produktů, aby zamezili jejich znehodnocování. „Pozorujeme i odliv těchto peněz do investic a zhodnocovaných depozit. Lidé, kteří měli hodně peněz na běžném účtu, je začali posílat na termínované a spořicí účty,“ popisuje Daniela Pešková. Právě investic tak mezi klienty banky naopak přibylo.

Mírně se změnily i priority Čechů u vytváření dlouhodobých rezerv. Počet těch, kteří mají u banky nějaký spořicí produkt, se za uplynulý rok zvýšil o dvě procenta na současných 28 procent. Naopak o několik tisíc poklesl počet těch, kteří si spořili formou stavebního spoření nebo penzijního spoření na důchod.

Průzkum proběhl u klientů, kteří měli v uplynulém roce schůzku s bankéřem na pobočce a které zároveň banka vyhodnotila jako tzv. primární klienty, kteří Českou spořitelnu používají jako svou hlavní banku. „Primárního klienta definujeme jako klienta, jemuž na účet u nás přichází alespoň sedm až deset tisíc korun měsíčně a který platí naší kartou alespoň třikrát až čtyřikrát za měsíc,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Do statistiky ale nejsou zahrnuty případné finance, úvěry a produkty, které mohou mít klienti u jiných bank, ale Českou spořitelnu o tom při schůzce neinformovali.