Benzin v Česku za týden zdražil o 15 haléřů, cena nafty naopak poklesla

Paliva v Česku vytrvale zlevňovala od loňského října, na začátku roku se ale pokles cen zastavil.

V příštích dnech analytici výrazné změny v cenách pohonných hmot nečekají. „Cena nafty by měla nadále mírně klesat, ale jen s malou pravděpodobností se v brzké době odpoutá od 36korunové úrovně. Co se týká benzinu, ani zde se nedočkáme jednoznačného trendu a v příštích dnech to vypadá jen na malé cenové změny,“ tvrdí analytik XTB Jiří Tyleček. Aktuální vývoj cen nafty přičítá relativně příznivé zimě a s tím spojené nižší poptávce po topné naftě.

Minimální cenové pohyby nyní předpokládá také analytik Purple Trading Petr Lajsek. Podle něj by však mohly paliva vzhledem k dění na trhu s ropou výrazněji zlevňovat ke konci měsíce. V této souvislosti upozornil na překvapivý prosincový růst produkce kartelu OPEC, v němž podle Lajska v současné době panuje nejednota k omezování těžby. „Právě tato nejednota kartelu uklidňuje trhy a cena ropy pak ke konci týdne padala,“ dodal Lajsek.

Nejlevnější pohonné hmoty jsou v jižních Čechách. Litr benzinu tam řidiči natankují v průměru za 35,31 Kč, litr dieselu pak za 35,42 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Benzin stojí v hlavním městě průměrně 38,15 Kč/l, nafta se tam tankuje v průměru za 38,13 Kč/l.

V meziročním srovnání je nyní v Česku benzin podle dat CCS o 32 haléřů na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 1,41 Kč na litru více.