Doprava je v současnosti největším žroutem špinavé energie a snižování její spotřeby se Česku nedaří. Pokud by tento trend pokračoval, za pár let by se občanům zboží prodražilo, jelikož do cen produktů se bude čím dál víc promítat rostoucí cena emisních povolenek.

Dnes jezdí bateriových kamionů v tuzemsku jednotky kusů a není reálné, že by se bez finanční motivace mohly na silnicích výrazně rozšířit.