Čeká nás velké zdražování. Inflace bude podle ČNB atakovat rekordní 4 procenta

„Nová prognóza není žádným překvapením, jde o důsledek pandemie nemoci covid-19. Doplácíme na to, že vláda zachraňovala zaměstnanost na úkor rostoucího dluhu. Nezaměstnanost nestoupla a poměrně vysoké zůstaly i mzdy. Neproběhla krizová očista ekonomiky a Češi se musí nyní připravit na inflaci, jakou dlouho nezažili,“ říká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Pro Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma České bankovní asociace, jde o překvapení jen částečně. „Očekávaná inflace v závěru letošního roku bude podle nové prognózy mírně vyšší, než jsme předpokládali. Na druhou stranu už jarní prognóza centrální banky čekala inflaci na konci letošního roku nepatrně nad hranici tří procent.“

Letošní celková průměrná inflace za všech dvanáct kalendářních měsíců by měla činit tři procenta. V příštím roce se pak má celková průměrná inflace pohybovat kolem 2,8 procenta. V předchozí květnové prognóze však centrální banka odhadovala letošní průměrnou inflaci na 2,7 procenta a pro příští rok pak počítala s 2,4 procenty.

Podle Lukáše Kovandy je důvodů vyšší očekávané inflace celá řada a většina z nich souvisí s koronavirovou pandemií. „Celý svět nyní dohání ztracený loňský rok. Týká se to i výrobních procesů, které byly až donedávna kvůli striktním opatřením proti šíření viru zpomaleny. Všichni chtějí rychleji vyrábět i stavět. Některé důležité komponenty, jako čipy do aut, však chybí. Stále zuří i přepravní krize, chybí třeba kontejnery. Zdražovat se bude i kvůli zelené revoluci ze strany Evropské unie. O desítky až stovky procent stoupne cena oceli, cementu, hliníku, elektřiny nebo letenek.“

Podobně vidí situaci i hlavní ekonom ČBA, Jakub Seidler. „Příčin rostoucí očekávané inflace na konci letošního roku je více. Jde o stoupající ceny ropy, které se projeví ve vyšší cenně pohonných hmot. Nadále bude pokračovat růst cen potravin, zrychlovat budou i ceny energií a ceny spojené s bydlením. V neposlední řadě se do inflace bude promítat zdražení a nedostatek u řady materiálů pro výrobu, což je problém celosvětový,“ uvedl.

Guvernér České národní banky v návaznosti na nově zveřejněnou makroekonomickou prognózu uvedl, že na každém další letošním zasedání by mohlo dojít ke zvýšení úrokových sazeb. Podle guvernéra rada dbá na to, aby se inflace v horizontu zhruba jednoho až jednoho a půl roku pokud možno dostala ke dvěma procentům. To však může zdražit i cenu úvěrů, včetně hypoték.