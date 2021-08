Praha zdražila jízdenky na MHD. Výrazně se zvedla cena za dojíždění

PID zahrnuje dopravu v Praze a Středočeském kraji. Hlavní město ročně dotuje PID více než 15 miliardami korun. Další peníze platí Středočeský kraj za veřejnou dopravu na svém území.

Podražily i turistické jízdenky na 24 hodin či tři dny, stojí 120 Kč, respektive 330 Kč. Senioři ve věku 60 až 65 let si za jízdenky také připlatí, nově stojí 15 korun na 30 minut, 20 korun na 90 minut a 60 korun na den.

Cestující, kteří využívají SMS jízdenky, si musí dát pozor na změnu textu. Jízdenka na 30 minut je nově za 31 Kč a objednáte ji pomocí kódu DPT31, na 90 minut je za 42 Kč a tvar SMS je DTP42.

Turistické SMS jízdenky se objednávají s kódy DPT120, DTP330 a následně se potvrzují SMS odpovědí ANO.

Děti do patnácti let jezdí v MHD zdarma, od 10 do 15 let musí prokázat věk (ve vlacích od 6 let). Stejně tak lidé nad 65 let mají MHD zdarma s povinností prokázat věk.

Nově podražila i jízdenka na lanovku na Petřín, kde jednotlivá jízda stojí 60 korun. Uznávané jsou 24hodinové a více hodinové jízdenky či předplatné kupóny.

Změnila se i cena na parkovištích P+R, která jsou hlídaná. Na okrajích Prahy stojí den 50 korun, blíže centru 100 korun. Nehlídaná jsou na 12 hodin zdarma.

Podražilo i cestování příměstskou hromadnou dopravou ve Středočeském kraji. Zde zdražily i dlouhodobé kupóny. Pražská integrovaná doprava na svém webu uvádí, že je to poprvé od roku 2011.

„Zdražení o 25 procent spolu s nižším cenovým nárůstem ročních kuponů je tak kompromisem, který pomůže udržet rozsah veřejné dopravy ve Středočeském kraji bez větších omezení spojů,“ vysvětlilo PID.

Pražští radní schválili dočasnou slevu (do konce roku 2022) 70 procent na měsíční a čtvrtletní kupony pro lidi v hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí.

Lidé mohou vrátit nevyužité lístky

Pokud lidé mají nevyužité jízdenky, které nyní už neplatí, mohou je v srpnu vrátit do pěti kusů v jedné nominální hodnotě na prodejních místech Dopravního podniku ve 30 stanicích metra či na Centrálním dispečinku v ulici na Bojišti. Pokud jich mají lidé více než 5 kusů od jedné nominální hodnoty, mohou je vrátit pouze na Centrálním dispečinku.

Od září do konce ledna 2022 jízdenky mohou lidé vrátit pouze na Centrálním dispečinku.

Pokud lidé mají jízdenky v mobilní aplikaci PID Lítačka, mohou požádat o jejich zpětné proplacení na e-mailu info@pidlitacka.cz.