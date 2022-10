Fast foody lákají na rostlinné alternativy. Zákazníci nabídku vítají

Na základě tohoto vývoje nabízejí velké řetězce cenově dostupné alternativy masa nebo jiné veganské alternativy. Jde například o rostlinné burgery, smažené nudle s tofu místo masa, dezerty bez mléka a vajec nebo bezmasé nugety dostupné v některých zahraničních řetězcích. Tento celosvětový posun ovlivnil i český trh, kde oblíbené fastfoody zařazují na svá menu stále více rostlinných pokrmů, i když často pomaleji, než jejich sesterské pobočky v jiných zemích.

Přestože poptávka po rostlinných a bezmasých pokrmech v České republice neustále roste, nabídka vhodných alternativ v restauracích s rychlým občerstvením za tímto trendem lehce zaostává a změna je velmi pomalá. Většina fastfoodů nabízí alespoň dvě jídla vhodná pro osoby stravující se vegetariánsky či flexitariánsky, ale vegani mají výběr velmi omezený.

Podle průzkumu do fast foodů chodí nejvíce mladí lidé, což je také skupina, jejíž největší část preferuje bezmasou stravu. Představením více rostlinných jídel tak restaurace nejen zaujmou širší spektrum potenciálních zákazníků, ale hlavně uspokojí svou primární klientelu.

Nabídka českých fast foodů

Organizace ProVeg Česko provedla v září 2022 průzkum rostlinných jídel nabízených 14 řetězci rychlého občerstvení. Hodnoceno bylo několik kritérií, a to počet rostlinných pokrmů na menu restaurací v kategoriích hlavní chody, přílohy a dezerty. Přihlíženo bylo také k označení jídel jako rostlinných či veganských a k propagaci těchto produktů.

Z celkové nabídky 14 českých fastfoodů je pouze 9 % hlavních chodů, 34 % příloh a 24 % dezertů bez živočišných složek. Nejvíce rostlinných hlavních chodů nabízí restaurace, kde si zákazníci mohou sestavit svůj vlastní pokrm - Subway, Burrito Loco a Wokin, velké zastoupení rostlinných pokrmů má ale také Starbucks.

Poměrně vysoko se umístily i společnosti Burger King a McDonald’s, které sice nabízí rostlinné alternativy hamburgerů, ale ve většině případů do nich přidávají běžný sýr. „Jídla, která by tak mohla uspokojit mnohé zákazníky vyhledávající rostlinnou stravu, pro ně nejsou vhodná, i když by stačilo vyměnit pouhou jednu ingredienci,“ míní zástupci ProVeg Česko.

Společnost McDonald’s ovšem záměr vysvětluje takto: „Při zavádění nových produktů do naší nabídky vždy prostřednictvím průzkumů a rozhovorů testujeme, zda je o daný produkt zájem. Víme, že při rozhodování a výběru je pro naše zákazníky jedním z nejdůležitějších faktorů chuť. I proto naše Veggie obsahuje také sýr, aby jeho chuť byla opravdu vyvážená. Také víme, že v tuto chvíli je v České republice zatím větší poptávka po vegetariánských produktech oproti veganským, i proto jsme se rozhodli jít touto cestou,“ říká ředitelka PR a komunikace McDonald’s Jitky Pajurkové.

Společnost Pizza Hut, která je v zahraničí oslavována pro zařazení mnoha rostlinných alternativ na svá menu, jako například pizzy Vegan Pepperphoni, Vegan Virtuous Veg a Vegan Margherita, v České republice nenabízí ani jednu z těchto možností, i když by o ně jistě byl zájem.

Zdravé sladkosti

Velké množství dezertů nabízí podniky specializující se spíše na zmrzlinu a smoothies – UGO fresh bar a Fruitisimo. Řetězce jako UGO a Fruitisimo získaly většinu bodů díky kategorii dezertů, jelikož se většina jejich nabídky soustředí na smoothies a další ovocné a zeleninové pokrmy. Jejich marketing byl také poměrně pozitivní, jelikož propagují zdravou stravu a některé rostlinné pokrmy staví na stejnou úroveň s pokrmy s živočišnými produkty. Například Fruitisimo v některých ze svých smoothies plně nahradilo kravské mléko rostlinným, což je významný krok správným směrem.

„Přestože hodnocení vyzdvihuje několik fast food řetězců, které rostlinná jídla nabízí, největším zjištěním je to, že existují velké příležitosti pro franšízy bez rostlinné nabídky, případně pro výrobce rostlinných alternativ, kteří by mohli s řetězci navázat spolupráci,“ uvedl Martin Ranninger, ředitel ProVeg Česko.

Podle Ranningera celý průzkum ukazuje, že řetězce s rychlým občerstvením na českém trhu jdou správným směrem a rozšiřují rostlinné nabídky. Velcí hráči působící v segmentu fastfoodů se musí rychle přizpůsobit změně, která v zahraničí již probíhá a nabídnout svým zákazníkům více rostlinných pokrmů.

Řetězce v zahraničí

Mezinárodní situace Burger King, který je celosvětově jedním z hlavních hybatelů změn na poli veganského rychlého občerstvení se v loňském roce stal v Německu první restaurací nabízející jídla označená V-label. Díky spolupráci s The Vegetarian Butcher nabízí německý Burger King většinu svých pokrmů v rostlinné variantě a dokonce na několik dní otevřel čistě veganskou pobočku.

V sousedním Rakousku podával Burger King v rámci kampaně Normal oder mit Fleisch? (Normální nebo s masem?) rostlinné burgery jako základní variantu a pokud zákazníci a zákaznice chtěli masový burger, museli o něj výslovně požádat.

V USA se Burger King spojil s Impossible Foods a společně vytvořili rostlinnou variantu WHOPPER, což přispělo ke zvýšení prodejů téměř o 30 % i počtu unikátních zákazníků a zákaznic o 15 %.

Fastfoodový gigant KFC představil v USA, Británii a jihovýchodní Asii veganské kuřecí, které se v USA vyprodalo během několika hodin. Rostlinná řada, vyvinutá ve spolupráci s Beyond Meat v USA a Lightlife Foods v Kanadě, zahrnuje kuřecí burger a nugety. Generální ředitel a zakladatel Beyond Meat Ethan Brown uvedl: „Produkt poskytuje lahodný zážitek, který spotřebitelé a spotřebitelky od ikonického řetězce očekávají, ale poskytuje navíc výhody rostlinného masa.“