Bernard hlásí nový rekord. Loni uvařil nejvíce piva ve své historii

Hranici 400 tisíc hektolitrů se Rodinnému pivovaru Bernard podařilo přesáhnout poprvé v roce 2019, v následujících letech přišel pokles prodeje v důsledku opatření proti šíření covidu. V roce 2022 byl výstav pivovaru bezmála 398 tisíc hektolitrů piva.

Podle generálního ředitele a vrchního sládka pivovaru Josefa Vávry se pivovaru trvale daří získat nové odběratele. „Po celou dobu naší existence nepolevujeme ve snaze vařit co nejlepší pivo a poskytovat kvalitní služby. Rádi také komunikujeme se zákazníky a fanoušky,“ ohlíží se za výsledky loňského roku generální ředitel a vrchní sládek pivovaru Josef Vávra.

„Těší nás, že se nám podařilo dosáhnout takových výsledků i době velké inflace a bez důležitých exportních zemí. Nicméně platí i nadále, že velikost prodejů není náš hlavní cíl. Nadále budeme usilovat o co nejvyšší kvalitu piva a služeb, a především o dobré vztahy se zákazníky i mezi námi v pivovaru. To jsou hodnoty, se kterými jdeme i do nového roku,“ připomněl spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard.

V době protiepidemických opatření pivovar uvedl na trh také pivní pálenku vyráběnou z čerstvého ležáku a ze svrchně kvašeného piva ALE. Pálenka dostala několik ocenění na mezinárodních soutěžích a stala se předmětem zájmu na aukcích, kde se láhve prodávaly až za desetinásobek původní prodejní ceny.

Pivovar sídlící na Vysočině v Humpolci exportuje dvacet procent své produkce do 25 zemí světa, nejvíce na Slovensko, do Švédska a do Bulharska. Rodinný pivovar Bernard zaměstnává 260 lidí, dalších 30 osob zaměstnává humnová Sladovna Bernard v Rajhradě u Brna. V roce 2022 pivovar otevřel ve svém areálu Návštěvnické centrum Bernard.