Pivovar Bernard otevře novou dominantu Humpolce, rozhlednu nad náměstím

„Jsem šťastný, že jsme překonali všechna úskalí a můžeme oznámit otevření,“ říká spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard.

Původně zamýšlené uvedení do zkušebního provozu se plánovalo na loňské jaro. Rok předtím ale firma v reakci na snížení prodeje piva v době protiepidemických opatření zpomalila investice a otevření centra se posunulo k začátku loňských letních prázdnin. Pak ale pivovar oznámil, že ani na prázdniny neotevře. Důvodem byla trvající nepříznivá epidemická situace a nejistota, za jakých podmínek by restaurační a kulturní zařízení mohla fungovat.

Centrum vzniklo k třicátému výročí pivovaru. V roce 2019 byl položen základní kámen jeho výstavby. „Myšlenku vytvořit místo pro návštěvníky jsem měl v podstatě od počátku. Záměr se ale časem rozrostl, centrum nebude sloužit jen pivovaru, může být místem pro setkávání, poznání a kulturu,“ představuje projekt Bernard.

Novostavba má čtyři patra. Objekt bude výchozím bodem prohlídek pivovaru. Odtud se návštěvníci dostanou přímo do výroby i do nových expozic. V prvním patře bude recepce s obchodem, v druhém patře expozice s 3D modelem pivovaru a kinosál pro 65 lidí. Ve třetím patře je umístěna pivnice a v nejvyšším patře pivovarská restaurace s výhledem na město.

Samonosná konstrukce kolem komína

Dominantou centra je nová rozhledna s ochozem ve výšce 33 metrů. Vidět je z ní zřícenina hradu Orlík, dálniční most na Vystrkově, hrad Lipnice, vrch Melechov, Havlův kopec, Trucbába či Jiřice.

Rozhledna na první dojem působí, že je vybudovaná a přichycena na komín, ve skutečnosti jde o samostatnou samonosnou konstrukci obestavěnou kolem.

„Celá rozhledna včetně vyhlídky je opatřena bezpečnostním pletivem. U vstupu je automatický turniket, který pohlídá maximální počet přítomných osob. Vstupné bude možné platit v hotovosti, bezkontaktně i v eurech,“ připomíná mluvčí pivovaru Radek Tulis s tím, že rozhledna se otevře společně s centrem, byť podle četných dotazů veřejnosti by lidé chtěli na rozhlednu co nejdříve.

Centrum je nyní stavebně dokončeno a probíhají finální práce v interiéru, poslední instalace technologií a dodávky nábytku. Po měsíčním zkušebním provozu se služby naplno rozběhnou od letošního června.

Upozaďuje to historické dominanty, říká kritik

V nových prostorách najdou práci také čtyři desítky zaměstnanců. „Hledáme kolegyně a kolegy především pro provoz pivnice a kuchyně a také lidi na recepci, do prodejny a na úklid,“ nabízí manažer centra Tomáš Lavický.

V minulosti se ke stavbě především rozhledny kriticky vyjádřil opoziční zastupitel a architekt Petr Machek.

„Bylo to povoleno, prošlo to všemi potřebnými řízeními, nicméně stále si myslím, že město by mělo chránit své hodnoty. Podle mě tyto věci do historického centra nepatří. Vytváří to novou dominantu, která upozaďuje dominanty historické, a to myslím není dobře,“ domnívá se stále.

Časosběrné video z průběhu výstavby návštěvnického centra: