Zahřívaný tabák bych nedanil stejně jako klasické cigarety, míní šéf BAT

Zdražuje se takřka všechno, inflace nahlodává rozpočty Čechů a ti začínají šetřit i na neřestech. Všimli jste si toho i na vašich prodejích?

Samozřejmě. Zdražují se i cigarety. Krabička těch kvalitních stojí třeba 126 korun. Kromě toho, že lidé méně kouří, zároveň více zvažují příklon k novým nikotinovým kategoriím.

Nejen ze zdravotních, ale tentokrát i z finančních důvodů. Krabička našich náplní zahřívaného tabáku totiž vyjde na 85 korun. Průměrný kuřák, pokud plně přejde na naše zařízení glo, ušetří až 8 000 korun ročně. Podobné to je i u elektronických cigaret a nikotinových sáčků.

Rozdíl v ceně je ale dost možná dočasný. Se zdražením alternativ počítá i nový akční plán v oblasti závislostí do roku 2025...

To je debata, která nyní probíhá zejména v Evropské unii. Ten proces je dlouhodobější. V kratším časovém horizontu, na který je odsouhlasený daňový kalendář, dramatické zatížení u nových kategorií neočekáváme. Nicméně už teď víme, že u cigaret se od ledna navýší spotřební daň o pět procent. To už je v zákoně.

Ale i EU si do budoucna vynutí daňové sblížení tabákových alternativ a klasických cigaret. Nebo bude mít Česko výjimku?

Je důležité, aby u nás k tomu sblížení docházelo postupně. Jinými slovy by bylo fajn, aby si kuřáci, pokud nemohou nebo nechtějí s nikotinem skoncovat, vybrali zdraví méně škodlivé alternativy. A tady máme pořád ještě dost práce.

Zároveň by bylo dobré, aby i výše daní odrážela zdravotní rizika spojená s užíváním. Zahřívaný tabák má dnes ve srovnání s klasickou cigaretou pětinové zatížení. Nemyslíme si, že by měl mít více než jednu polovinu.

Elektronické cigarety sice tabák nemají, ale návykový nikotin obsahují. Přitom nemají zdanění, nepřijde vám to nefér?

Souhlasíme s tím, že i v této kategorii by spotřební daň měla být zavedena. Bavme se třeba o deseti procentech. Pravidla zdanění by měla vždy reflektovat princip takzvané harm reduction, tedy odstupňování dle škodlivosti.

Dobrý příklad je Švédsko, kde jsou nikotinové sáčky dlouhodobě velmi oblíbené jako alternativa ke klasické cigaretě a dneska tam kouří jen pět procent dospělých lidí. Švédsko má v Evropě zároveň nejmenší výskyt rakoviny plic. Takový cíl bychom měli mít i my.

Na druhou stranu adiktologové varují před tím, že sáčky obsahují dramaticky více nikotinu, a jsou tudíž více návykové. I to by měla legislativa a daně řešit, ne?

Já sám jsem rád, že se u této kategorie regulace zavádí. Už jenom proto, aby zákon zavedl zákaz prodeje jakýchkoli produktů s nikotinem dětem a mladistvým. Ministerstvo zdravotnictví nyní připravuje vyhlášku, která obsah nikotinu vymezuje. Obecně bychom se měli inspirovat příklady z dalších evropských zemí.

Například Švédský úřad pro standardizaci doporučuje omezit maximální výši nikotinu na 20 miligramů nikotinu na sáček. Stejnou cestou se vydalo i sousední Slovensko, kde od 1. ledna 2023 uzákonili maximální obsah nikotinu rovněž na 20 miligramů.

Je důležité mít na paměti jednu věc, a to aby nikotinový sáček mohl fungovat jako náhrada cigarety. Když bude obsahovat výrazně méně nikotinu, kuřák si ho jako alternativu spíše nezvolí. My z našich čísel víme, že v Česku díky nikotinovým sáčkům cigarety omezilo nebo přestalo kouřit více než sto tisíc lidí.

Jak je vůbec možné, že trafikanti dětem nikotinové sáčky prodají, copak vaši obchodní agenti prodejce neškolí a důrazně nevarují, ať je dětem neprodávají?

Samozřejmě, že ano. Máme programy, v rámci kterých naše obchodní partnery pravidelně školí. Někteří jsou odpovědnější a někteří méně. I proto je právě potřeba danou kategorii a zákaz prodeje mladistvým ukotvit v zákoně.

Proč BAT investuje tolik energie, času a financí do vývoje nových nikotinových alternativ?

Těch důvodů je řada. Dnes už všichni vědí, že kouření je škodlivé. Nejlepší je s ním vůbec nezačínat, a když už začnete, nejlepší je skončit. Na to ale každý nemá dostatečně pevnou vůli. A proto BAT nabízí alternativy, které mohou potenciálně redukovat dopady na zdraví uživatelů. Nejsme charita, děláme to z byznysových důvodů, mluvíme ale o trojité výhře.

Zaprvé je to výhra pro spotřebitele, kteří si mohou dál užívat potěšení z nikotinu, ale podstatně snížit rizika oproti klasickému kouření. Pak vítězí celá společnost, protože můžeme omezit výdaje za zdravotní péči. A zatřetí naši akcionáři, protože náš byznys s nikotinovými alternativami je dlouhodobě udržitelný. Odhadujeme, že do roku 2030 se k nim odkloní až třetina dospělé kuřácké populace.