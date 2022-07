Tabákový průmysl prochází transformací jako automobilky, říká šéf vývoje BAT

Jaké téma nyní tabákový průmysl nejvíc řeší?

Masivní transformace celého tabákového odvětví je hlavní téma i u nás v British American Tobacco, kde jsme dali jasně najevo, že naším cílem je omezení vlivu našeho byznysu na veřejné zdraví. I proto jsme si zvolili motto „Lepší zítřky“ (The Better Tomorrow): Lepší zítřky pro kuřáky, kteří mají možnost přejít na lepší a méně škodlivé produkty.

Takzvané alternativní tabákové výrobky (zahřívaný tabák, nikotinové sáčky, e-cigarety…) budou do budoucna zásadním pilířem našeho podnikání, ostatně, v posledních třech letech jsme v této kategorii zaznamenali významný pokrok, který chceme ještě zintenzivnit. Naším cílem je s alternativními produkty vyrůst na obrat 5 miliard liber k roku 2025, aktuálně jsme asi na dvou miliardách.

Jak je vlastně nyní váš byznys postavený?

Nyní stále spoléháme na prodej cigaret, ovšem zejména proto, abychom zisk investovali do komercionalizace nových kategorií tabákových alternativ a v roce 2025 chceme být v této kategorii profitabilní.Od roku 2018 jsme do výzkumu a vývoje tabákových alternativ nainvestovali přes 1,2 miliardy liber (35 milard Kč) a aktuálně činí investice okolo 400 milionů liber ročně (11,7 miliard korun).

Náš záběr je navíc i „za“ oblastí tabákových alternativ – investujeme do well-beingu, nedávno jsme založili velkou biotechnologickou firmu KBio. Jsme nyní ve velmi zajímavé době a osobně se těším na to, co nám budoucnost přinese – byť je jasné, že se musíme vypořádat i s řadou hrozeb a problémů. Například řada lidí a organizací si nepřeje, aby se tato transformace tabákového průmyslu vůbec uskutečnila.

Koho máte na mysli?

Nebudu nikoho jmenovat, ale komunita stakeholderů, kteří bojují proti tabákovým alternativám, je poměrně jasně vidět. V řadě zemí například nemůžete legálně prodávat výrobky na zahřívaný tabák. Snad až v průběhu času, až veřejnost uvidí pozitiva přechodu z cigaret na alternativní bezdýmé výrobky jako glo či Vuse, se to paradigma promění.

Politika „Harm Reduction“ je z našeho pohledu pro veřejné zdraví jednoznačně přínosná a uvědomujeme si roli, kterou v ní hrajeme. Jako British American Tobacco jsme dlouhou dobu byli součástí problému – zejména proto, že jsme prodávali cigarety. Nyní jsme ale součástí řešení, investujeme skutečně velké peníze do vývoje alternativních produktů a od cigaret se odvracíme.

Není to oportunismus – nejdřív naučit svět kouřit, a následně mu prodat řešení?

Z mého pohledu na tom není nic oportunistického. Je pro vás oportunismem třeba to, co nyní dělá automobilka Ford, která přes 100 let prodávala automobily se spalovacími motory, které mají řadu externalit: od zdravotních problémů lidí ve městech po jejich vliv na globální oteplování? A i Ford si nyní uvědomuje svou odpovědnost a přeorientovaná se na výrobu elektrovozů.

Pozice BAT není zase tak unikátní, na základě podobné logiky se transformuje řada firem z různých odvětví – ať z automobilového, energetického či těžebního; je to jasný trend, který naše západní společnost následuje a my chceme být jeho součástí.

Transformace byznysu BAT je správná věc, kterou děláme primárně pro naše zákazníky, kouření cigaret způsobuje skutečně vážné nemoci, ale je to správné i pro náš byznys, protože prodej cigaret rok od roku zpomaluje a aktuálně klesá asi o tři procenta ročně.

Počítáte ještě do budoucna s prodejem cigaret?

Naše hlavní strategie je prodávat spalované produkty jako jsou cigarety a další tabákové výrobky stále méně a tržby, které z těchto prodejů získáme, reinvestovat do vývoje produktů s nižším dopadem na lidské zdraví. Do budoucna chceme náš byznys strukturovat tak, aby v něm spalované produkty nehrály žádnou zásadní roli – pokud vůbec budou existovat.

Z pohledu západního trhu je takový vývoje představitelný. Platí ale stejná strategie pro trhy v Asii, Africe či Latinské Americe?

Je vždy obtížné porovnávat trhy rozvojového a rozvinutého světa. BAT nyní působí v 57 zemích po celém světě, což je omezeno zejména dvěma věcmi – za prvé naší schopností investovat, protože ani firma naší velikosti nemůže být úplně všude, a za druhé, a to je podstatnější, regulatorními omezeními, když na řadě trhů nemůžeme prodávat takové spektrum produktů, jaké bychom chtěli.

Jeden příklad za všechny, dnes nelze v Brazílii legálně prodávat vapovací produkty, které tvoří jeden z hlavních pilířů našich alternativních produktů. Proto na tomto trhu čekáme na to, až regulace doběhne za poptávkou spotřebitelů a ověřenými vědeckými fakty. Míra regulace nových produktů je v různých částech světa rozdílná, nicméně transformace, o které jsme na začátku hovořili, je reálná – a neustále zrychluje.

Přesto regulace mají často smysl – byť můžeme diskutovat o jejich míře.

Z mého pohledu je jakákoliv regulace, která omezuje prodej nebo dostupnost alternativních tabákových produktů špatnou zprávou pro veřejné zdraví. Podívejte se na to racionálně: naše společnost vyvíjí v souladu s vědeckým poznáním kvalitní a ověřené produkty, které splňují všechny podstatné testy a hodnocení. Promujeme a prodáváme tyto produkty zodpovědně: cílíme pouze na dospělé kuřáky a je nám jasné, že i když jsou tyto produkty méně škodlivé než spalovaný tabák, nikotin je stále návyková látka, což se zákazníky otevřeně komunikujeme.

Z tohoto pohledu je přece racionální, aby byly například nikotinové sáčky regulátory ne zakazované, ale naopak podporované. Vědecké poznání ukazuje, že pokud jsou tyto produkty kuřákům přístupné, jde o nejefektivnější způsob, jak na světě omezit kouření.

„Přístupnost kuřákům“ je pro vás jejich místo v trafikách?

Nejen to. Je to i o proměně mindsetu celého prostředí. Pokud jako kuřák přijdete za svým doktorem, tak ten by vám měl říct, že to nejlepší, co můžete udělat se svým zdravím je přestat úplně kouřit. Zároveň ale dodá, že pokud se vám to z nějakého důvodu nedaří – s skutečně přestat umí jen velmi málo lidí –, tak vám navrhne, abyste alespoň omezili negativní vliv cigaret a zkusili přejít na nikotinové sáčky, vapování, případně na zahřívaný tabák. Tak to je například nyní situace ve Velké Británii.

Jsem přesvědčený, že vytvoření takového prostředí i v dalších zemích by bylo skvělou zprávou pro celý sektor veřejného zdraví.

A naopak: Pokud spotřebitelům o nových alternativních produktech z pozice regulátorů a zdravotních autorit nebudete říkat pravdu, a pokud jim k těmto produktům zakážete přístup, budou ti lidé prostě pokračovat v kouření cigaret, což z pohledu veřejného zdraví rozhodně není nejlepší varianta.

Proč je podle vás tak obtížné alternativy u regulátorů prosadit?

Podle mě kvůli tomu, jak se tabákové společnosti posledních 50 let chovaly. Svět zatím nepochopil, že lidé jako já či mí kolegové jsme nepracovali pro tabákové firmy v 60. letech minulého století. My jsme nastoupili k těmto společnostem na přelomu milénia, a i když si neseme jejich stigma, už nejsme spojení s jejich praktikami z minulého milénia. Naše práce, to co děláme jakožto lídři v našem odvětví, je transformace byznysu. Nejen kvůli udržitelnosti našeho podnikání, ale zejména kvůli ochraně zdraví našich spotřebitelů.

Cigarety jsou jedním z nejnebezpečnějších spotřebitelských produktů této planety. Jenže nyní je na trhu jejich významně méně škodlivá alternativa. Je tu před námi, před vámi, stačí natáhnout ruku. A čím více kuřáků nyní přesvědčíme – nejen my jako firma, ale jako celá západní společnost –, aby na tyto alternativy přešli, tím lépe bude pro veřejné zdraví.

Náš pohled, že jsou tyto alternativy méně škodlivé, přitom není jen prázdná víra. Pokud se podíváte na to, kdo dnes v British American Tobacco pracuje, najdete mezi námi hodně vědců a odborníků na veřejné zdraví, jejichž prací je tyto produkty vyvíjet a zajistit, aby škodily co nejméně. A ty produkty tak skutečně fungují – podívejte se do Švédska, které před 50 lety přešlo od užívání cigaret ke snusu – a dnes mají nejmenší podíl úmrtí souvisejících s užíváním tabáku na celém světě.

Mezi některými regulátory ale stále panuje přesvědčení, že lidé by neměli ani kouřit, ani užívat tabákové alternativy. Fajn, ale to je idealismus. Realita je taková, že nyní je na světě asi jedna miliarda kuřáků. Reálných lidí závislých na nikotinu. A pokud za nimi přijdete s tím, aby najednou přestali kouřit, tak to nedokážou. To je reálná výchozí situace, se kterou musíme pracovat. Pokud budou tito lidé pokračovat v kouření, zřejmě jich většina zemře předčasně. Fakt. Alternativa? Mohou přejít na tabákové alternativy, které mají jen zlomek zdravotních rizik v porovnání s klasickými cigaretami. Co je podle vás z pohledu politiky ochrany veřejného zdraví vhodnější cestou?

Přesto jako tabákové společnosti ve své komunikaci stále používáte magické slovo – „potenciálně“ nižší rizika.

Podívejte, minulý rok udělila americká agentura FDA našemu produktu Vuse hodnocení PMTA (Premarket Tobacco Product Application), což znamená, že tento produkt je vhodný pro ochranu veřejného zdraví. A to je řeč o vyvinutém a citlivém americkém trhu a o FDA, jedné z nejpřísnějších agentur na světě.

Naše věda je v pořádku, my k našim alternativním produktům máme fakta, která to, co zde říkám, podporují. Publikovali jsme řadu vědeckých studií, k dispozici jsou nezávislé studie jiných vědců. Kdo chce, ten si je najde.

Ve finále ale stejně rozhoduje pohled regulátorů – jako třeba těch v Brazílii.

Z praktického pohledu asi ano, ale to je jen otázka času. Podívejte, co nám ukázaly poslední dva roky pandemie. Ano, i vědci se sice občas pletou, přesto k tomu, abychom covid porazili, jsou nepostradatelní – navrhují nejlepší opatření, vyvíjí vakcíny. Kde by bylo veřejné zdraví bez vědy!

Jen je vždycky třeba počkat, než se vědecké poznání reálně aplikuje do praxe. Tak je to nyní i v našem byznysu – znovu je na regulátorech a politicích, aby přijímali kroky, které budou založené na reálné vědě a vědeckém poznání. Čím déle jim to potrvá, tím více lidí předčasně zemře na následky kouření cigaret.

Jak výrazný zájem o přechod na tabákové alternativy ve světě pozorujete?

Obecně vzato trend akceleruje, byť pochopitelně záleží trh od trhu. My pochopitelně chceme, abychom dokázali v těchto kategoriích růst co nejrychleji, proto velmi významně do této oblasti investujeme, máme k dispozici R&D centra ve Velké Británii a USA a další nyní budujeme v Číně. Naše domácí úkoly jsou splněné.

Nyní je část práce i na vládách a autoritách v otázce veřejného zdraví, aby pomáhali edukovat trh – například řada lidí je stále mylně přesvědčena, že alternativní produkty jsou stejně škodlivé jako cigarety. A to zkrátka není pravda. Okolo tématu alternativních tabákových produktů obecně je ve společnosti stále poměrně velké zmatení a je rolí veřejných autorit, aby to vyjasnili.

S jakými předsudky se osobně setkáváte?

Naše historie nad námi stále visí, bez ohledu na to, že se naše strategie významně proměnily a že do tabákových firem nastoupily nové generace zaměstnanců. Lidé z vnějšku ale mají problém tu změnu vidět, stále si pamatují tabákový průmysl takový, jaký byl před desítkami let. To se promění až časem.

Také stále přetrvává názor, že u cigaret je ten hlavní problém závislost na nikotinu. Přitom pokud kuřák přejde na nikotinové doplňky, tak je na této látce sice stále závislý, nicméně má významně menší šanci na to, že bude trpět rakovinou plic, respiratorními problémy a komplikacemi oběhové soustavy.

„Harm Reduction“ je naší největší výzvou a věřím, že s tím, jak kuřáci stále více přecházejí na alternativní produkty, postupně uvidíme i výsledky tohoto přechodu. Méně výskytu rakoviny plic, pokles hospitalizací v nemocnicích, pokles respiratorních chorob. A s tím snad postupně předsudky vymizí.

Kam nyní míří vývoj? A lze v oblasti alternativních produktů ještě inovovat?

Jistě, mám řadu nápadů, kudy se vydat, ale ty jsou pochopitelně velmi tajné. Naše inovační „pipeline“ je naplánovaná na 10 let dopředu; některé inovace budou vylepšením současných platforem, jiné jsou kompletně nové produkty. Mimochodem, právě nyní je doba, kdy je třeba se do vývoje pořádně opřít, vše nám hraje do karet. Na jedné straně máme solidní vědecké základy, zároveň i trakci v inovacích – i za využití pokročilých technologií jako je umělá inteligence – a důležitým článkem do skládačky je i spotřebitel, který vždycky chtěl přestat kouřit – a nyní má k dispozici produkty, které mu v tom pomohou.

Jak významnou roli hraje v tomto cíli marketing?

V této oblasti je naprosto klíčové, abychom byli zodpovědní. Musíme naše uživatele jasně a hlasitě varovat, že ani čistě nikotinové produkty nejsou bez rizika a že mohou být návykové. Bez výjimky proto cílíme výhradně na dospělé uživatele tabákových produktů.

Zároveň ale potřebujeme naší komunikací zasáhnout co nejvíce uživatelů, proto je důležité přijít s brandy, které naše zákazníky nadchnou, kterým důvěřují a se kterými se identifikují. S tím souvisí i to, že tyto produkty by měly být přitažlivé co do vzhledu či příchutí, pochopitelně ovšem opět za podmínky, že cílíme výhradně na plnoleté uživatele.

Z pohledu marketingu máme vlastní marketingové principy, na jejichž vytvoření jsme pracovali několik let a které dodržujeme na všech našich trzích – například intenzivně komunikujeme s našimi prodejci, aby neprodávali produkty těm skupinám lidí, kterým je prodávat nemají a rigidně ověřujeme věk kupujících i v rámci e-commerce.

Na druhé straně je třeba říct, že bez dobrého marketingu nemůžeme pomoci milionům lidí dostat se od cigaret právě k alternativám. Jen je pro nás nejvyšší prioritou, abychom při tom byli nanejvýše zodpovědní.

Marketing je ve vašem odvětví pod silným dohledem. Je to pro vás problém?

Už se to postupně mění a uvolňuje. Více svobody v marketingu by podle mě trhu pomohlo, byť ne všechny společnosti promují své výrobky podle vysokých standardů, ke kterým se zavázala BAT. Osobně myslím, že nejdůležitější je zejména posílit komunikaci mezi lékaři a jejich pacienty závislými na cigaretách. Čím více doktorů totiž dokáže vysvětlit benefity tabákových alternativ pacientům–kuřákům, tím pozitivnější vliv to bude mít na veřejné zdraví. A tabákové společnosti se pak o tento nový trh mohou se svými produkty férově ucházet.