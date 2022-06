Prohibice není efektivní přístup ani u tabáku, říká ekonom Aleš Rod

Evropská komise je známa svými ambiciózními cíli. Jedním z nich je dosáhnout do roku 2040 generace bez tabáku, kde tabák užívá méně než pět procent lidí. Považujete to za reálné?

Nemyslím si, že je cíl reálný, a samozřejmě vysvětlím proč. Ten cíl je velmi ambiciózní, zejména když uvážíme, co Evropská komise dělá pro to, aby podobnému trendu nastavila podmínky pro realizaci. Nebo spíše nedělá. V závislostním chování je nutné pracovat s předpokladem neelastické poptávky spotřebitelů, stručně řečeno: Když lidé něco hodně chtějí, budou to chtít i dál, protože papír z Bruselu preferenci spotřebitele nepřetlačí.

Z praxe a historických zkušeností, podložených stovkami studií, analýz a ex-post hodnocení dopadů regulace navíc víme, že regulace prohibitio ordinem, tedy ZAKAŽ A TRESTEJ, není v závislostním chování efektivní – prohibitivní přístup vytváří prostor pro černý trh, jemuž regulace ve formě zákazu nebo vysoké daně generuje ziskovou marži v desítkách až stovkách procent. Když nebudou mít výrobci a spotřebitelé motivaci posouvat spotřebu žádoucím směrem, tedy k nižšímu riziku, nikdy se to nestane. To potvrzuje i naše nová studie, kterou představujeme 9. června. Očekáváme, že při zachování současného politického přístupu se průměrná prevalence kouření v zemích EU27 do roku 2040 sníží na 11 procent.

Aleš Rod Ekonom, podnikatel a vysokoškolský pedagog. Doktorát v oboru Ekonomická teorie získal na Vysoké škole ekonomické v Praze a nadále se věnuje akademické činnosti. Jeho výzkumný zájem se týká ekonomie regulace s aplikacemi v energetice a odpadovém hospodářství, veřejných financích, bankovnictví, zabývá se také analýzou stínové ekonomiky nebo závislostního chování. V Centru ekonomických a tržních analýz (CETA) řídí výzkumné projekty, konzultuje strategické projekty pro veřejný i soukromý sektor v ČR i v zahraničí, investuje do malých firem a pomáhá neziskovému sektoru. Je členem správní rady Anglo-American University a Spotřebitelského fóra.

Jak by se toho cíle tedy dalo dosáhnout?

Omezování spotřeby tabáku by mělo reflektovat dva základní principy. Tím prvním, a to platí univerzálně, je komplexní analýza připravované legislativy, pracující s daty a očekáváními, historickými zkušenostmi, makroekonomickou situací nebo zahraničními zkušenostmi. To jde ruku v ruce s průběžným monitoringem jejího fungování, včetně korekčních opatření. Plán musí být realistický a musí být podložený daty o tom, jak se zachová strana nabídky, jak se zachová strana poptávky, a predikcí toho, jaké nežádoucí efekty může způsobit, třeba že podnítí černý trh. K tomu je nepochybně důležité vést se zainteresovanými subjekty dialog, ne se bránit racionální debatě.

Tím druhým je princip „harm reduction“, tedy snižování rizik v závislostním chování. Tento princip je silně „evidence-based“, tedy je založen na datové analýze, a v jednoduchosti říká: Situace, aby lidé přestali užívat tabákové produkty, je nejlepší, ale těžko dosažitelná. Zaměřme se proto na druhou nejlepší situaci, a tou je přechod uživatelů tabáku na produkty s nižší mírou rizika. Aby se tak stalo, musí být tyto produkty na trhu dostupné a musí být cenově atraktivní, tedy levnější než klasické produkty. To by měl být stěžejní úkol regulace.

Nový Zéland plánuje zakázat všem obyvatelům, kteří jsou aktuálně mladší 14 let, kupovat cigarety. Je to doživotní zákon a věková hranice se přitom každý rok zvyšovat. Je tato represe cesta?

Prohibice nikde na světě nezabránila lidem, aby uspokojovali své preference – používají k tomu různé nástroje, od samovýroby, černého trhu, jako je ilegální výroba a pašování, přes korupci nebo kličkování v šedé zóně. Nezapomeňme, že tabák není vesmírný program. Je to obyčejná rostlina, která koexistuje s lidstvem minimálně šest tisíc let. Poptávka si nabídku vytvoří vždycky. Ne nadarmo se říká, že alkohol nikdy nebyl tak levný, dostupný a policisté tak bohatí jako za alkoholové prohibice v USA minulého století.

Z díla slavného ekonoma Garyho Beckera víme, že pravděpodobnost porušení zákona není závislé jen na výši trestu, ale i na pravděpodobnosti odhalení. Takže si nemyslím, že něco takového může jakkoliv fungovat, protože zákaz neudělá nic s preferencemi lidí, které nedokáže stoprocentně ohlídat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Při analýze národní regulace je třeba reflektovat různé faktory, jedním z nich je i panství práva – to, jak lidé zákony vnímají, dodržují a zda se snaží nebo nesnaží zákony obcházet – jakkoliv jsou na Novém Zélandu statistiky v této oblasti velmi dobré, nevěřím, že zákaz bude fungovat bez toho kroku B, kterým je politika harm reduction. Komunikace TOTO TI ZAKAZUJI je vždy méně efektivní než komunikace „hele, buď chytrý: Je zde cenově výhodnější produkt, který pro tebe zafunguje podobně, ale nese menší rizika.“

Kudy se tedy má společnost ubírat?

Naše studie dochází k závěru, že místo stanoveného cíle beztabákové generace by měl být stanoven cíl generace bez kouření. Tohoto cíle bude možné dosáhnout přijetím politiky harm reduction, která bude podporovat přechod od tradičních cigaret k méně škodlivým výrobkům a která poskytne evropským občanům správné nástroje k odvykání kouření a k jeho omezení. Při omezování kouření je nutné brát v potaz také rozpočtové omezení veřejných zdravotních systémů. Efektivita harm reduction plyne z toho, že břemeno nákladů na tento nástroj přenáší úpravou daní a dostupnosti výrobků na privátní sektor, a tím šetří náklady veřejnému sektoru, především zdravotnictví.

Měl by stát pozitivně zvýhodňovat méně škodlivé nikotinové alternativy? Třeba daňově?

Rozhodně ano, to je správná implikace toho, co jsem uvedl výše. Vysvětlili jsme si, že omezit regulací preference lidí je těžké. Co ale regulací udělat můžeme, třeba daněmi, je právě protežování méně škodlivých variant. Když kuřák klasických cigaret přijde do trafiky a vedle svého balíčku uvidí produkt s menším rizikem a nižší cenou, bude to pro něj motivace změnit spotřební chování. Když produkty nebudou dostupné, nebo budou zatíženy neměrně vysokou daní, své chování nezmění. Maximálně se polohlasem zeptá, jestli zase není podpultové zboží.

Na opak: měl by klasické cigarety zatížit vyšší spotřební daní, a tudíž i cenou?

Přesně to je východisko principu harm reduction. Ale má to platit pro všechny produkty s vyšší mírou rizika. Nezapomeňme, že je v České republice zhruba patnáctiprocentní daňovou úlevou zvýhodněn i řezaný tabák ke kouření pro balení cigaret. Principem snižování rizik to smysl nedává. Náš kuřák v trafice tak má levnější alternativu se stejným rizikem.

Co ale dělat dál – můžeme třeba využít české předsednictví?

Já v to pevně doufám! Proto jsem byl potěšen, že vláda Petra Fialy na toto téma myslela i v programovém prohlášení a že je téma harm reduction bráno jako nosné téma k debatě během předsednictví. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil též avizoval své plány využít předsednictví pro ukotvení debaty. My jsme se snažili udělat maximum pro to, aby téma dostalo svůj podkladový materiál, od nějž se mohou debaty odrazit. I proto je naše studie napsána v angličtině.