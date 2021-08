Nová generace kuřáků chce vonět a myslí si, že zahřívaný tabák je zdravější

V tuzemské populaci je zhruba čtrnáct procent kuřáků, kteří preferují zahřívaný tabák. Téměř každý desátý kuřák používá hlavně elektronické cigarety. Na trhu tak stále dominuje tradiční kuřivo, a to zejména u lidí nad 55 let. Užívání zahřívaného tabáku je typické pro lidi ve věku od 25 do 44 let. Elektronické cigarety, tedy takzvané vaporizéry si oblíbili lidé do 25 let.



Klasické cigarety mezi českými kuřáky stále vedou. Zdroj dat: Datank

Data přináší studie, kterou si od výzkumné agentury Datank nechala vypracovat nadnárodní tabáková společnost Imperial Brands. Firma právě teď uvádí na český trh nový produkt - zařízení Pulze a náplně iD pro kouření zahřívaného tabáku. Jací jsou čeští kuřáci a kuřačky spotřebitelé, firma monituruje dlouho. Manažera trhu společnosti Bojana Stoevskiho tak na výsledcích výzkumu nic nepřekvapilo.

„Před deseti lety o zahřívaném tabáku, elektronických cigaretách nebo vaporizérech nikdo nemluvil. Dnes ale vidíme výrazný nárůst nových kategorií napříč trhem a pokles tradičních tabákových výrobků. Mění se potřeby spotřebitele, technologie se stávají v každodenním životě čím dál důležitějšími, což znamená, že musíme mít relevantní produkty, které uspokojí požadavky trhu,“ uvádí Stoevski.



Průzkum od Datanku zjišťoval například to, proč lidé na kuřácké alternativy přecházejí. Respondenti nejčastěji zmiňovali vyhovující chuť, absenci zápachu a nižší přítomnost škodlivých chemických látek. „Společenské důvody jsou často silnější než důvody spojené s cenou,“ komentoval dílčí výsledky David Pavlát z agentury Datank.

Výhodnou cenu jako důvod pro změnu uvádělo třináct procent lidí užívajících zařízení na nahřívaný tabák a 41 procent respondentů kouřících elektronické cigarety. Naproti tomu nižší přítomnost škodlivých látek nalákala 32 procent uživatelů elektronických cigaret a více než polovinu kuřáků zahřívaného tabáku.

Experti z oblasti zdravotnictví přitom dlouhodobě upozorňují, že nižší škodlivost zahřívaného tabáku prokázána nebyla. Světová zdravotnická organizace přímo uvádí, že by se se zahřívaným tabákem mělo na poli legislativy zacházet stejně jako s jakýmkoliv jiným tabákovým výrobkem.

Lidé užívají e-cigarety a zahřívaný tabák nejčastěji kvůli chuti a absenci zápachu. Zdroj dat: Datank

Respondenti průzkumu považují za nejméně škodlivé elektronické cigarety, na druhém místě jsou právě zařízení na zahřívaný tabák, klasické cigarety skončily na třetím místě a za vůbec nejméně zdravý považují lidé ručně balený tabák.



Co se týče výdajů, které na kuřácký zlozvyk padnou, nejvíc utrácí uživatelé klasických cigaret. V průměru za ně utratí 450 korun týdně. Kuřáci zahřívaného tabáku platí za stejný časový úsek o padesát korun méně. Nejnižší útratu ve výši 240 korun uvádí uživatelé elektronických cigaret.

Poprvé si Čech zapálí v osmnácti

Český kuřák v průměru vykouří čtrnáct cigaret denně. Uživatelé elektronických cigaret uvádějí, že pokud pouze vapují a nekombinují různé produkty, za den použijí v průměru jednu náplň.

Zajímavé rovněž je, že zatímco firmy jako Imperial Brands uvádí nové produkty alternativního kouření, zažité kuřáky už se jim nejspíš přesvědčit nepovede. Podle průzkumu Datank uvažuje jen šest procent kuřáků o tom, že by přešli na jiný typ produktu.

Průzkum rovněž zjišťoval, kdy Češi začínají kouřit. Až 90 procent lidí začalo s tímto zlozvykem do věku 24 let. Průměrný věk, kdy si lidé poprvé zapálí, je 18 let. Nicméně typicky lidé začínají už mezi čtrnáctým a osmnáctým věkem života. Potom už pravděpodobnost, že by člověk začal kouřit, klesá.