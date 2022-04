K nikotinovým sáčkům mají přístup i mladiství, to by se mělo změnit

Aktuálně totiž není kategorie nikotinových sáčků předmětem zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který mimo jiné stanovuje zákaz prodeje tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Mohou tak být prodávány bez jakéhokoliv omezení.

„Tato situace vznikla z důvodu, že tyto výrobky - nikotinové sáčky nelze aktuálně podřadit pod žádný regulovaný tabákový nebo související výrobek,“ řekl iDNES.cz tikový mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

K ukotvení nikotinových sáčků do právního řádu ČR došlo v polovině minulého roku schválením poslaneckého pozměňovacího návrhu bez další odborné diskuze. Došlo tak k legislativnímu vymezení tohoto nového výrobku, ale bez stanovení kontrolních orgánů, formulace přestupků a odpovídajících sankcí. „Nedošlo bohužel ani k zavedení zákazu prodeje těchto výrobků osobám mladším 18 let,“ doplňuje Jakob.

Aktuálně MZ pracuje na vyhlášce (prováděcí právní předpis k zákonu o potravinách), která má stanovit požadavky na složení, vzhled, jakost, vlastnosti, označování, včetně zakázaných prvků a rysů nikotinových sáčků bez obsahu tabáku, a dále způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti. Podle zdrojů iDNES.cz úřad uvažuje i o omezení gramáže nikotinu u sáčků na maximální 4 miligramy. Nyní nikotinové sáčky prodávané v Česku obsahují 8 – 12 miligramů účinné látky.

Zákonné omezení věku nakupujících je však potřeba řešit změnou zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nikoliv zmiňovanou vyhláškou, která se týká složení výrobku. Ač je tento zákon v gesci Ministerstva zdravotnictví, není úprava zmíněného zákona není prozatím v legislativním plánu na tento rok.

Podle názorů uznávaných odborníků je správné zakázat prodej nikotinových sáčků osobám mladším 18 let, avšak další extrémní regulace této kategorie by byla pouze cestou zpět k cigaretám. „Nikotinové výrobky nespalující tabák, jakou jsou nikotinové sáčky, jsou výrazně méně škodlivé než klasické cigarety. Toto tvrzení lze potvrdit i nepopíratelnými fakty a čísly ze Skandinávie, kde jsou dlouhá desetiletí orální produkty mezi dospělou populací velmi populární. A Švédsko má díky tomu nejmenší výskyt rakoviny plic v Evropě,“ uvedl Viktor Mravčík, klíčový český odborník na oblast závislostí s tím, že už desítky tisíc lidí v Česku po přechodu na nikotinové sáčky přestaly kouřit nebo snížily spotřebu cigaret. „A to je ta správná cesta. Prohibice nefunguje. Cestou snižování negativních dopadů kouření je nabídka méně škodlivých nikotinových alternativ,“ dodává Mravčík.

Výrobci sáčků by přitom lepší regulaci uvítali „Mezi uživateli nikotinových sáčků nalezneme jen velmi malé procento těch, kteří nemají předchozí pravidelnou zkušenost s kouřením nebo užíváním jiných nikotinových výrobků. Jak již však vyplývá ze samotného názvu výrobku, nikotinové sáčky obsahují návykový nikotin, a je tedy potřebné rozšířit zákonem stanovený zákaz prodeje mladším 18 let, který dnes platí u cigaret a dalších výrobků s nikotinem, i na nikotinové sáčky. Stát společně s tabákovým průmyslem by měly nastavit takové podmínky, aby žádné tabákové a nikotinové výrobky nebyly dostupné dětem a mladistvým a toto důsledně kontrolovat,“ dodává Petr Mestančík, ředitel vnějších vztahů společnosti British American Tobacco.