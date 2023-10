Balíkovna měla plánovanou odstávku, mohou nastat problémy s placením

Na potíže služeb Balíkovna upozornil redakci iDNES.cz čtenář. „Mají nějaký výpadek, intenzivně prý na tom pracují, a my, co rozesíláme balíčky z e-shopu, tak máme nepříjemné telefonáty, že zákazníkům pozastavujeme zaplacené objednávky, přitom balík nejde na webu Balíkovny zadat do systému,“ napsal čtenář do redakce.

Odstávka služeb Balíkovna proběhla ve čtvrtek 5. října. Česká pošta o odstávce služeb informovala s předstihem.

„U služeb Balíkovny došlo ve čtvrtek v nočních hodinách (20:00–24:00 hod.) k plánované odstávce z důvodů nasazovaní nových verzí technologicko-provozních služeb. O této odstávce byla veřejnost informovaná prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí,“ uvedl pro iDNES.cz tiskový mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Česká pošta avizovala, že během čtvrteční odstávky nebude možné odesílání a vyzvedávání balíků ze všech Balíkoven a boxů a rovněž nebude možné podat objednávky na webu balikovna.cz a partnerských webech.

„V současné chvíli může docházet k občasným výpadkům pouze ze zařízení iOS, které způsobují nemožnost dokončit a zaplatit za službu Balíkovny. O této závadě je veřejnost informovaná prostřednictvím webu Balíkovny a sociálních sítí. Na odstranění závady se intenzivně pracuje. Za komplikace se omlouváme,“ doplnil Vysoudil.