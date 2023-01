Česká pošta opět zdražuje. Poslání obyčejného dopisu vyjde už na 23 korun

Česká pošta vyššími cenami reaguje na dražší energie i pohonné hmoty. Nově se například zvýší třeba základní cena za poslání částky do pěti tisíc korun na 52 korun u poukázky typu A, na 45 Kč u poukázky typu B a na 61 korun u poukázky typu C. Ceny Balíkovny se nyní nemění.

Zdraží ale i firemní psaní, a to o dvě koruny v ekonomické i prioritní variantě. Podobně se to týká i cenného psaní, ty totiž budou začínat na 67 korunách. Cena ekonomické varianty doporučeného dopisu bude nově začínat na 62 korunách namísto dosavadních 52 Kč, cena prioritní varianty stoupne o deset korun na 69 korun.

Další zdražení v řadě

Zdražovalo se ale i na počátku letošního roku. Cena stoupla za odeslání poštovní datové zprávy přes datovou schránku. Z dřívějších pěti korun na nynějších deset. Cena za hotovostní platbu SIPO na přepážce rovněž od ledna zdražila z dosavadních 25 na 28 korun, s využitím Zákaznické karty z 19 na 22 korun. Také za platbu SIPO u poštovního doručovatele si lidé od ledna připlácí tři koruny, nově přijde na 32 korun.

V listopadu loňského roku také Česká pošta zdražila, a to v případě posílání dopisů, balíků i poštovních poukázek. Doručení obyčejného dopisu podražilo o dvě koruny na 21 korun, prioritní psaní doručované do druhého dne pak vyjde na 28 Kč namísto 26 Kč. Tehdy ale stoupla cena také služby Balíkovna, a to o deset korun na 75 Kč.