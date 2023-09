Antimonopolní úřad vyšetřuje Globus kvůli podezření z diskriminace dodavatelů

Antimonopolní úřad zahájil správní řízení s řetězcem Globus kvůli podezření z dlouhodobé diskriminace dodavatelů. Za porušování zákona o významné tržní síle hrozí pokuty až do výše deseti procent z celkového obratu provinilé firmy, v případě Globusu by to mohlo být až 2,4 miliardy korun.